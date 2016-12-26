Сёстры Делевинь стали амбассадорами нового бренда System Professional

System Professional, профессиональный бренд салонного ухода, известный своими научными разработками в области преображения красоты волос, объявил Поппи и Хлою Делевинь глобальными посланницами бренда.

Сестры станут лицом нового бренда, в состав продуктов которого входит уникальный комплекс EnergyCode™. Это абсолютная инновация в области ухода за волосами, предлагающая максимально персонализированное преображение волос. Более чем 174 млн комбинаций позволяют раскрыть уникальный энергетический код каждого человека.

Научные исследования доказали, что волосы каждого человека уникальны, подобно отпечаткам пальцев.Чтобы определить потребности в уходе за волосами конкретного человека, бренд System Professional разработал систему определения энергетического кода. Эта запатентованная mapping-диагностика анализирует состояние волос и кожи головы, позволяя определить уникальный энергетический профиль волос каждого конкертного человека, а затем подобрать и назначить персонализированную систему ухода, чтобы восстановить первозданные красоту и здоровье волос.

«Как у сестер, у Поппи и Хлои очень много общего, но все же у них абсолютно разные потребности в уходе за волосами, – говорит глобальный амбассадор бренда System Professional Альберто Унчини. – Научно доказано, что волосы каждого человека уникальны, подобно отпечаткам пальцев, поэтому наши ученые разработали ульрасовременные инструменты mapping-диагностики, процедуры, а также средства для ухода за волосами, которые отвечают потребностям каждого человека. Предлагая такой высокий уровень персонализации, мы меняем парадигму категорий, согласно которой волосы классифицируются по отдельным признакам, таким как густота, блеск, окрашенность и т.д. в абсолютно новое пространство. Это пространство – волосы, наполненные энергией: послушные, упругие, блестящие, густые, но, в то же время, легкие. Возникает ощущение, будто ваши волосы вернули себе свою первозданную красоту», – объясняет Унчини.

Хлоя говорит: «Поппи – одна из моих самых близких людей во всем мире. Хотя мы ведем разный образ жизни, у нас очень много общего, именно поэтому результаты диагностики и определения энергетического кода наших волос для нас стали шоком – они показали, насколько разные у нас потребности в уходе за волосами».

«Мне нравится, что я больше не являюсь частью какой-то категории в зависимости от цвета или текстуры моих волос. Я больше не блондинка, не девушка с вьющимися волосами и не девушка с мелированием… Я просто Поппи, а вот это продукты, которые наилучшим образом отвечают потребностям моих волос! – поддерживает ее Поппи. – Результат виден незамедлительно, я почувствовала, что мои волосы почти мгновенно вновь наполнились энергией, как будто и не было всех этих лет. System Professional помогли мне наконец-то приручить их», – подытоживает она.