ТЬЕРРИ МЮГЛЕР СОЗДАЛ КОСТЮМЫ ДЛЯ БЕНЕФИСА ОЛЬГИ СМИРНОВОЙ В БОЛЬШОМ ТЕАТРЕ
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29 Марта 202119:00
Премьера новой балетной программы POSTSCRIPT состоится 25 и 26 мая в Большом театре. Продюсерская компания MuzArts готовит захватывающий вечер современной хореографии, куда войдут работы таких балетных мэтров, как Алексей Ратманский, Уэйн Макгрегор, Сиди Ларби Шеркауи, Пол Лайтфут и Соль Леон. В центре программы – прима Большого Ольга Смирнова , которую зрители увидят в трёх балетах из четырёх, вошедших в программу.
Продюсер компании MuzArts Юрий Баранов: « Идея проекта родилась после того, как мы поставили для Ольги Смирновой новый номер «Макгрегор + Мюглер». После успешной премьеры в Лондоне было принято решение создать новую программу и пригласить выдающихся хореографов нашего времени. Каждый из приглашённых творцов неповторим в своём стиле, хореографической пластике, своих взглядах и жизненной философии. Их номера наполнены неповторимым вдохновением, эмоциями, которые они искусно выражают через внутренний мир и физические возможности артистов».
Главной премьерой вечера станет балет «MCGREGOR+MUGLER» – невероятная коллаборация двух визионеров от искусства из мира танца и высокой моды. Знаменитый хореограф Уэйн Макгрегор и легендарный кутюрье Манфред Тьерри Мюглер создали дуэт специально для Ольги Смирновой (ее партнером станет премьер Большого театра Денис Савин).
Тьерри Мюглер всегда был склонен к театральности. Его фантастические наряды носят все, от Дэвида Боуи, Синди Лопер и Мадонны до Деми Мур, Леди Гаги и Ким Кардашьян. Здесь он возвращается к любимой теме женоподобного андроида, подарив танцорам рептилоидную кожу, лица-маски и гривы-ирокезы и облачив в зеркально-сияющие латы киборгов. «Манфред Тьерри Мюглер - не только настоящая икона моды, но и невероятный соавтор. Было настоящим наслаждением обмениваться идеями, энергией и доверием в этом новом творческом приключении. Этот процесс открыл новые перспективы для нас обоих. В результате получилась неожиданная и экстремальная работа», – говорит хореограф Уэйн МакГрегор. Саундтрек к балету – современная электронная музыка, созданная американским композитором Холли Херндон с использованием искусственного интеллекта, а также неоклассическая фортепианная электроника немецкого композитора Нильса Фрама. Премьера балета состоялась в конце 2019 года в Великобритании. В России он будет исполняться впервые.
«ФАВН» – балет, созданный хореографом Сиди Ларби Шеркауи к столетию «Русских сезонов», являющийся своеобразным ремейком знаменитого балета Вацлава Нижинского «Послеполуденный отдых фавна» на одноименное сочинение Клода Дебюсси, где оригинальная партитура органично дополнена электронной музыкой от современного британского композитора Нитина Сауни. Спектакль рассказывает о встрече двух языческих лесных существ в завораживающем исполнении солистов Большого театра Вячеслава Лопатина и Анастасии Сташкевич.
«ВОСПОМИНАНИЕ О ДОРОГОМ МЕСТЕ» – балет для двух танцовщиков и двух балерин, поставленный Алексеем Ратманским в 2012 году на одноименный опус Петра Чайковского в оркестровке Александра Глазунова. Ратманский вдыхает новую жизнь в классику, необычайно изобретательно используя элементы академического стиля. Исполнители номера – звезды Большого театра Екатерина Крысанова, Якопо Тисси, Ольга Смирнова и Артемий Беляков.
Завершит программу балет « POSTSCRIPT » хореографов Пола Лайтфута и Соль Леон на знаменитую музыку Филипа Гласса. Это одно из наиболее сложных произведений, созданных авторами, как по хореографии, так и по эмоциональному наполнению. Здесь есть все характерные черты присущие лучшим балетам известного дуэта Лайтфут/Леон: потрясающая музыкальность, лаконичные декорации, меланхолия и гармоничная плавность потока движений танцоров.
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