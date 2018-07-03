Таинственная красавица со скидкой 40%

Ой, наверное, вы подумали совсем не о том! Мы же хотим представить вашему вниманию великолепную красавицу – сумку Furla Deliziosa, украшенную оригинальной бабочкой. В онлайн бутике Furla вниманию представительниц прекрасного пола эта модель представлена в двух цветах – черном и белом. Сумка Furla Deliziosa занимает одно из самых почетных мест в новой коллекции Пре-Осень 2018

К сожалению или к счастью, но в эту сумочку не войдет кочан капусты. Честно говоря, искусные итальянские мастера на это и не рассчитывали. Эта сумка была создана для настоящих леди - нежных, беззащитных и женственных. Есть замечательный афоризм, что любая сумочка, которую женщина купит утром, вечером обязательно превратится в хозяйственную. Любая, но только не Furla Deliziosa!

В свое время великолепная Коко Шанель предложила миру маленькую сумочку с удобной ручкой-цепочкой, которую стало возможным носить на плече. Итальянские дизайнеры позаимствовали эту идею и снабдили свою модель ремнем-цепочкой. Сумка выполнена из гладкой кожи и отличается мягким силуэтом.

Внимательно рассмотреть эту оригинальную модель можно в каталоге бутика итальянский бренд Furla. Кроме женских сумок в этом каталоге можно ознакомиться с мужской коллекцией сумок, портфелей, чехлов, бумажников. Мы уверены, что потенциальных покупателей не оставит равнодушными и большой ассортимент самых изысканных аксессуаров.

Итальянские сумки всегда являлись воплощением мечты любой модницы. Изумительное качество, неповторимый стиль, оригинальные декоративные дополнения, удобство и роскошь – вот основные критерии сумок, представленных в онлайн магазине «Furla». Милые дамы, напоминаем, что распродажа осенней коллекции в магазине «Furla» началась, и скидки в этот период достигают до 40%. Так не стоит ли поторопиться?

Девушки с безупречным вкусом, таинственная красавица Furla Deliziosa ждет вас!