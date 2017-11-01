TALENTED. Весна-лето 2018

В новой коллекции TALENTED дизайнер Индра Комарова созерцает природу Латвии и латвийского народа, неравномерную пропорцию безмятежного и экспрессивного. Задаваясь вопросами о смешивании культур и влияниях, подтолкнувших к этому процессу, дизайнер создала принт, в котором объединены изображения растений и птиц, встречающихся в Латвии. Этот рисунок чем-то похож на яркие узоры гавайсих рубашек, однако, в случае TALENTED выполнен в спокойной гамме, которая разбавлена ярким цветом красных маков.