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TALENTED. Весна-лето 2018

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  • 01 Ноября 201713:06
Сюжеты: Неделя моды в Риге, Весна-лето 2018

В новой коллекции TALENTED дизайнер Индра Комарова созерцает природу Латвии и латвийского народа, неравномерную пропорцию безмятежного и экспрессивного. Задаваясь вопросами о смешивании культур и влияниях, подтолкнувших к этому процессу, дизайнер создала принт, в котором объединены изображения растений и птиц, встречающихся в Латвии. Этот рисунок чем-то похож на яркие узоры гавайсих рубашек, однако, в случае TALENTED выполнен в спокойной гамме, которая разбавлена ярким цветом красных маков.

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