Tamaris представил коллекцию свадебной обуви

В сезоне весна-лето 2018 Tamaris представил специальную коллекцию свадебной обуви.
Коллекция Tamaris Heart & Sole Wedding сочетает элегантную классику с тенденциями сезона. Новая линия радует и моделями на любой вкус — от классических лодочек до свадебных туфель с элегантным ремешком или босоножек с открытой пяткой.
Все модели жемчужно-белого цвета выполнены из кожи, но главной изюминкой этой коллекции стала запатентованная технология Heart & Sole, благодаря которой вы будете ощущать комфорт целый день. Все гениально просто: три особых точки опоры, две дополнительных стельки и всего минута, чтобы ощутить эффект Heart & Sole.
Дизайнеры Tamaris при создании свадебной коллекции старались предусмотреть все возможные модели платьев, поэтому вы обязательно найдете ту пару, которая как нельзя лучше подойдет и к короткому платью, и к длинному со шлейфом.
Свадебная коллекция Tamaris Heart & Sole Wedding подарит стильную обувь и ощущение безграничного комфорта в самый важный день в вашей жизни.
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