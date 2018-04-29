Tamaris представил коллекцию свадебной обуви

В сезоне весна-лето 2018 Tamaris представил специальную коллекцию свадебной обуви.

Коллекция Tamaris Heart & Sole Wedding сочетает элегантную классику с тенденциями сезона. Новая линия радует и моделями на любой вкус — от классических лодочек до свадебных туфель с элегантным ремешком или босоножек с открытой пяткой.

Все модели жемчужно-белого цвета выполнены из кожи, но главной изюминкой этой коллекции стала запатентованная технология Heart & Sole, благодаря которой вы будете ощущать комфорт целый день. Все гениально просто: три особых точки опоры, две дополнительных стельки и всего минута, чтобы ощутить эффект Heart & Sole.

Дизайнеры Tamaris при создании свадебной коллекции старались предусмотреть все возможные модели платьев, поэтому вы обязательно найдете ту пару, которая как нельзя лучше подойдет и к короткому платью, и к длинному со шлейфом.

Свадебная коллекция Tamaris Heart & Sole Wedding подарит стильную обувь и ощущение безграничного комфорта в самый важный день в вашей жизни.