TAMARIS представил коллекцию весна-лето 2019

Спортивный комфорт на каждый день, элегантность и дуновение высокой моды — и все в одном флаконе? Правильно, это — Tamaris! Будущий сезон весна-лето 2019 тоже не будет скучным — ведь Tamaris откроет его новыми коллекциями Fashletics by Tamaris, Tamaris Heart&Sole и Marcel Ostertag x Tamaris.

FASHLETICS BY TAMARIS

На первый план в новом сезоне выходит тренд athleisure, потому что спортивный стиль надолго закрепился в повседневных образах: мода (Fashion) и практичная спортивность (Athletics) слились воедино под девизом Fashletics от Tamaris, создавая необычный симбиоз и вдохновляя впечатляющими сочетаниями цветов и новыми моделями.

Отличительная черта коллекции весна/лето 2019 — инновационный 3D-дизайн ультралегких подошв. Модная рельефная подошва придает обуви современный и спортивный вид.

Шнурки с геометрическими узорами и выразительные цвета дополняют яркий облик моделей: атласные ленты придают обуви женственный стиль, а белые шнурки идеально подходят для повседневного образа.

Цветовая гамма коллекции весна/лето 2019 варьируется от нежных пастельных тонов до натуральных земляных оттенков. На ее создание нас вдохновили знойные поля и высушенные до ярко-кораллового и красновато-желтого цвета растения.

Яркая линия обуви Fashletics от Tamaris значительно отличается от классической коллекции сникеров Tamaris.

MARCEL OSTERTAG X TAMARIS

Для создания новой коллекции Marcel Ostertag X Tamaris «Муза» немецкий дизайнер вдохновился эпохой 70-х годов и вобрал из нее все самое интересное: буйство красок, бахрому и завязки.

На этот раз Марсель Остертаг уделил особое внимание деталям и цветовым решениям при создании моделей Marcel Ostertag X Tamaris весна-лето 2019. В новой коллекции представлено большое цветовое разнообразие: от желтого до сиреневого, голубого до розового и кораллового оттенка. Новая коллекция радует моделями на любой вкус – полусапожки, сникеры, босоножки и лодочки из высококачественной натуральной кожи мастерски сочетаются со стильными образами.

Дух 70-х чувствуется в каждой детали: розово-золотая пряжка, тонкие завязки и смелая бахрома. Цветы ириса украшают не только одежду, но и полусапожки в стиле All-Over-Look. Модели, дополненные акриловым каблуком – визитная карточка Марселя Остертага, вновь украсили коллекцию и порадовали модниц, которые не готовы переходить на плоскую подошву.

Коллекция весна-лето 2019 Marcel Ostertag X Tamaris включает более 20 моделей. Она поступит на рынок в ценовом сегменте от 4 500 руб. до 8 150 руб., закрытые модели будут доступны для покупателей с февраля 2019 г., открытые – с марта 2019 г.

HEART & SOLE

В новом сезоне весна-лето 2019 Tamaris представит коллекцию Heart&Sole с девизом «Высокий комфорт – на высоких каблуках!». Компромисс между красотой и комфортом найден, благодаря запатентованной технологии Heart & Sole.

Теперь необычайно удобной становится не только обувь на плоской подошве, но и туфли на высоком каблуке. Обувь гармонично смотрится на ноге, а новые модели подкупают еще и удобными стельками, разработанными совместно с ортопедами, и позволяют выглядеть элегантно и женственно жаркими летними днями и вечерами. Каждый день, целый день!

Второй сезон подряд летняя коллекция Heart&Sole дополняется классической свадебной обувью жемчужно-белых оттенков. Благодаря трем особым точкам опоры и двум дополнительным стелькам вы будете ощущать комфорт в течение всего дня в этот торжественный день.

Элегантную коллекцию Heart & Sole легко узнать среди ряда других моделей – бордово-красная подошва, золотое сердечко и элегантная монограмма —приковывают взгляд и влюбляют в себя с первого взгляда.