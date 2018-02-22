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Модная Лена

Tamaris представляет новую мини-коллекцию в духе городской классики Metropolitan

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  • 22 Февраля 201811:03
Сюжеты: Tamaris

Эти замечательные модели покорят сердца модных обитательниц любого Мегаполиса.

Остроконечная форма носа и каблук, делают обувь необыкновенно элегантной и женственной. А чтобы Ваши ноги не страдали от долгих прогулок, есть вставка из специального материала, которая создает большой комфорт для стопы и обеспечивает мягкую ходьбу.

Коллекция Tamaris Metropolitan состоит из 3-х моделей в 10-ти цветах, на любой самый взыскательный вкус и появится в магазинах с февраля 2018 года.Metropolitan предлагает смешать новый городской стиль и ретро. Выбор остается за Вами, будут это ультра-модные сапоги-носки или классические, всегда актуальные лодочки.


 

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