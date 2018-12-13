TAMARIS расширяет лицензионный бизнес

От обуви и сумок до модных аксессуаров — марка Tamaris расширяет свой лицензионный бизнес. Бренд модной женской обуви начинает сотрудничество с четырьмя новыми лицензионными партнерами по продаже платков, колготок, ремней, а также часов/украшений. Весной/летом 2019 года на рынке появятся еще три вида лицензионных товаров: дорожные сумки, зонты и очки. DieVision ― концепция «с головы до ног», усиливающая присутствие марки и обеспечивающая целостность образа бренда на рынке.

Лицензионный бизнес давно является неотъемлемой частью стратегии марки и сбыта. Но теперь Tamaris делает еще один шаг вперед и заключает соглашения сразу с семью лицензионными партнерами. Марка Tamaris совместно с лицензионным агентством K&P Brand Concept подготовила широкий ассортимент продукции на предстоящий сезон. В дополнение к постоянным лицензионным партнерам по продаже сумок и фурнитуры заключены новые лицензионные соглашения о продаже ремней, часов/украшений, колготок, а также платков/шапок/шарфов. Начиная с весны/лета 2019 года в ассортимент продукции будут также включены дорожные сумки, зонты и очки (для чтения, корригирующие и солнцезащитные).

Лицензионные партнеры будут разрабатывать дизайн и изготавливать свою продукцию, исходя из требований марки. Постоянное согласование всех вопросов с руководством по выпуску продукции в Детмольде гарантирует идеальное сочетание с изделиями марки Tamaris и высокое качество товаров. Общая цель всех партнеров — глубоко понять суть марки и воплотить ее в женственных, высококачественных и востребованных на рынке моделях. Регулярные рабочие встречи в Детмольде послужат интеграции лицензионных товаров в концепцию маркетинга и сбыта Tamaris и извлечению максимальной пользы из соответствующих совместных проектов.

Йенс Байнинг, руководитель обувного холдинга Wortmann, уверен, что потенциал успешной марки женской обуви еще не исчерпан. Узнаваемость марки Tamaris составляет 90 процентов. И это должно приносить долгосрочную прибыль лицензионному бизнесу: «Мы хотим использовать привлекательность марки, чтобы транслировать ее на другие товары из нашего сектора «стиль жизни». Наша цель ― продолжать расширять лицензионный портфель до 2020 года. Результаты последних месяцев позволяют говорить о решающем событии в жизни компании. При этом нам важно, чтобы лицензионные товары не только создавали цельную картину на уровне отдельно взятого магазина, но и пользовались самостоятельным спросом на рынке».