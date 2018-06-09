Танцевальное шоу «Звездный Дуэт» в Кремле

7 июня в Государственном Кремлевском Дворце состоялось международное танцевальное шоу "Звездный Дуэт". В нем приняли участие лучшие хореографические школы, многократные чемпионы Европы и Мира. Знаменитые танцоры представили свои лучшие номера.

Ежегодно это шоу собирает элиту танцевального мира, среди которых многократные чемпионы мира из России, США, Литвы, Великобритании др. стран, настоящие Легенды танца (Dance legends).

Ведущими вечера стали очаровательная телеведущая и актриса Екатерина Стриженова, и главный танцмейстер страны Станислав Попов. Шоу "Дуэт со звездами" стало знаковым событием лета, которое привлекает из года в год огромное количество поклонников, среди которых много знаменитостей. В этом году Кремль посетили: Ирина Александровна Винер Усманова, Анна Ардова, Михаил Галустян, Роза Сабитова, Дмитрий Киселев, Ольга Прокофьева, Анна Шатилова, Илья Резник, Ангелина Вовк, Светлана Мастеркова, Алексей Огурцов, Святослав Ещенко. Многие звезды приходили семьями, ведь такое красивое шоу мирового масштаба с высоким уровнем технического и музыкального сопровождения, высоким уровнем режиссуры более четверти века с неизменным успехом проходит на лучших мировых площадках Нью-Йорка и Токио, а сейчас можно увидеть и в Москве.

Автором и идейным вдохновителем проекта «Звездный дуэт» в России является человек, который не нуждается в особом представлении - Лейла Владимировна Адамян, безусловный авторитет российской и мировой медицины, Главный акушер-гинеколог Российской Федерации, Академик РАН, Доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ, основатель Московского Дома Танца «Дуэт со звездами», основатель «Благотворительного фонда поддержки социальных и культурных инициатив».

Официальным композитором и продюсером проекта является певец Майкл Найт.

«Звездный дуэт» - не только мировое шоу легенд танца, но и важный социальный проект. И одна из социальных миссий проекта «Звездный дуэт» - это здоровый образ жизни, помощь в реабилитации после болезней, ведь для бальных танцев нет никаких ограничений, включая медицинские. Художественный руководитель проекта «Звездный дуэт» - Талят Тарсинов,прославленный танцовщик и хореограф, победитель многочисленных чемпионатов Европы и Мира, судья международных соревнований, постановщик Бродвейских шоу. Неизменной осталась и в этом году традиция шоу «Звездный Дуэт» - это танцы со зрителями на паркете Кремлевского Дворца! В этом году на паркет вышли практически все!

В завершении вечера ведущие пригласили очаровательную Лейлу Адамян на сцену, и приветствуя всех гостей она пообещала, что шоу быть! И объявила дату следующего шоу " Звездный Дуэт" – 6 июня 2019 год. Эта приятная новость встретили аплодисментами.

Вечер красоты и танца, любви и музыки состоялся!

Партнерами мероприятия выступили: компания «Баскин Роббинс», медицинский центр «Мирра», международный Дом танца "Дуэт со Звездами", компании Splat, Vivienne Sabo, "Лудинг", Julius Meini, Green Mama, Быт Пласт, салоны тайского массажа «Вай Тай».

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