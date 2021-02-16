Танцуем до упада: основные тренды и модные направления

Танец — это способ самовыражения и раскрытия потенциала. Перед тем как начать заниматься хореографией необходимо выбрать подходящий для себя стиль и преподавателя. О том как правильно выбрать направление танца, подробно расскажет хореограф, танцовщица, фитнес-эксперт, travel блогер, марафонец Соня Некс.



«Выбор направления танца имеет большое значение, от этого решения зависит насколько комфортно будешь себя чувствовать во время занятий. ⅩⅩ век — век танца. Именно в те года появилась большая часть современных стилей хореографии: хип-хоп, контемпорари, брейк-данс и многие другие. При выборе основывайтесь только на свое мнение и ощущение», — рассказывает Соня Некс.



Самые востребованные направления танца 2020 — 2021:



Модерн



Модерн / Modern — когда-то появился в качестве протеста балету. Благодаря движениям данного направления люди могут выплеснуть свои эмоции и переживания, донести до зрителей определенный смысл. Отказ от канонов танца, тематика и сюжет, оригинальные чувственные и пластические движения — все это модерн. Основной целью направления является гармония морального и физического состояния. Танец можно исполнять абсолютно под любую музыку.



Вог



Вог берет свое начало от журнала Vogue. Движения данного направления имитируют позы и мимику моделей издания. Танец известен уже более полувека. Существует ошибочное мнение, что вог женское направление, но это не так. Изначально вог предназначался для самовыражения гей-культуры, но спустя много лет направление актуально как среди женщин, так и среди мужчин. Сейчас вог включает в себя движения из разных направлений: хип-хоп, стрип пластика, акробатические движения.



Тверк



История тверка идет корнями из Африки, а после этого взяла повторное начало в Америке в 21 веке. В начале второго десятилетия эти "незамысловатые движения ягодицами" покорили танцполы по всему миру. Тверк не только привлекает внимание противоположного пола, но и является отличной физической нагрузкой на организм. Во время данного танца активно задействованы мышцы спины и поясницы, также мышцы ног, живота, рук и, конечно же, ягодиц.



Стрип-пластика



Стрип-пластика идеальна для представительниц прекрасного пола вне зависимости от их физической формы, внешности и возраста — это одно из самых чувственных направлений танца. История возникновения уходит в далекое прошлое, в Древний Египет. Стрип подойдет девушкам и женщинам, стремящимся к красивой фигуре и изящной походке, а также научит любить себя и легко привлечет восторженные взгляды людей. Во время исполнения данного танца работают почти все мышцы тела — проще сказать, какие из них не задействованы в процессе. Стрип-пластика заметно улучшает осанку и положительно влияет на позвоночник.



Поппинг



Поппинг — танец-иллюзия. Любой желающий может осуществить свои мечты и фантазии. Просто нужно быть настойчивым и верить в себя. Данный стиль танца основан на движениях и поп-ритмах, которые чередуются между быстрым сокращением и расслаблением мышц танцора. Направление отлично задействует костный корсет, мышцы спины, рук и ног. От процесса тренировки человек получит не только физическую пользу, но и моральное удовольствие от возможности принять на себя необычную роль. Поппинг называется танцем иллюзии, потому что многие его виды создают впечатление нереальности происходящего.



Контемпорари



В направлении контемпорари внешние данные человека значения не имеют. Направление идеально подойдет людям, которые хотят не только поддерживать форму, но и познавать себя через танец. Основная особенность контемпа — чередование напряжения и расслабления мышц, баланс этих двух процессов. Данное направление можно считать продолжением таких танцев как модерн и постмодерн. Контемпорари часто тяготеет к полу, содержит элементы классического танца, гимнастики, йоги и акробатики.



Латиноамериканские танцы



Латиноамериканские танцы просто созданы для эмоциональных и энергичных людей. Во время процесса тренировки нагрузка на организм будет практически незаметна. Максимум, что вы почувствуете — легкую приятную усталость. Это происходит по причине того, что нагрузка пропорционально приходится на все тело, в особенности на мышцы ног, поясницы, плеч и рук. Во время такого танца можно выплеснуть свои эмоции, и развить свою женственность и пластичность.



Выбор танцевального направления — сугубо личное дело. Для того, чтобы прочувствовать атмосферу стиля хватит одного занятия с квалифицированным хореографом. Обратите внимание на услугу пробной тренировки.