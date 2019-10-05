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Татьяна Парфенова (Tatyana Parfenova) (50)
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Артем Кузелев

Татьяна Парфенова представит новую коллекцию в Японии

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  • 05 Октября 201911:14
Сюжеты: Татьяна Парфенова (Tatyana Parfenova)

Петербургская марка Tatyana Parfionova устроит шоу на Неделе моды в Токио.

Татьяна Парфенова и ее марка Tatyana Parfionova отправляются в Японию, чтобы стать первым российским дизайнером-участником Недели моды в Токио. Шоу сезона весна-лето 2020 состоится здесь 14 октября и станет закрывающим показом всей Недели. Я Токио Парфенова представит коллекцию, которая получила название «Черная стрекоза» и состоит из 37 нарядов. Ткани и вышивки для коллекции созданы мастерицами бренда Tatyana Parfionova.

 

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