Татьяна Парфенова представит новую коллекцию в Японии

Петербургская марка Tatyana Parfionova устроит шоу на Неделе моды в Токио.

Татьяна Парфенова и ее марка Tatyana Parfionova отправляются в Японию, чтобы стать первым российским дизайнером-участником Недели моды в Токио. Шоу сезона весна-лето 2020 состоится здесь 14 октября и станет закрывающим показом всей Недели. Я Токио Парфенова представит коллекцию, которая получила название «Черная стрекоза» и состоит из 37 нарядов. Ткани и вышивки для коллекции созданы мастерицами бренда Tatyana Parfionova.