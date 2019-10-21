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Татьяна Сулимина (Tatiana Sulimina) (13)
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Татьяна Сулимина представила коллекцию «Разговор со шляпой»

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  • 21 Октября 201910:39
Сюжеты: Татьяна Сулимина (Tatiana Sulimina)

18 октября на пятой, юбилейной, Luxury New Fashion Night воронежский дизайнер Татьяна Сулимина представила коллекцию «Разговор со шляпой». На эту работу кутюрье вдохновила история жизни известного воронежского художника Александра Бучкури и его супруги Вассы. Одна из картин Бучкури легла в основу цветовой гаммы коллекции, а таинственная история исчезновения наследия художника - в основу подачи образов в дефиле. В шоу не последнюю роль сыграет шляпа «федора», столь актуальная в моде сегодня – ее образ возник в коллекции благодаря рассказу очевидца, который последним видел Бучкури. Этот аксессуар ассоциируется с разговором Вассы с супругом.

Коллекция пропитана духом художественной богемы. Зрители увидели струящиеся текстуры и полупрозрачные материалы, умеренный блеск и нестандартное использование некоторых тканей, а также oversize,

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