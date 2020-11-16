Тайны модельного бизнеса раскрыты

Модельный бизнес имеет не самую лучшую репутацию. СМИ часто пишут о жутких историях в этой среде, однако, как правило, они либо преувеличены, либо произошли не в профессиональном модельном бизнесе, а в эскорт-агентствах. О том, что действительно ждет девушек, желающих блистать на подиумах и обложках журналов, расскажет основатель модельного агентства MAG-Model Agency Group в Австрии и образовательной онлайн-платформы для моделей MAG Fashion Education, победитель международной премии Successful Ladies Awards в номинации «Лучший руководитель модельного агентства», эксперт с опытом в модельном бизнесе более 20 лет Анастасия Солдатова (в инстаграме @soldatovanastya)

Анастасия, многие начинающие модели переживают, что необходимо потратить много денег для старта карьеры. Так ли это?

Вовсе нет. Перспективным моделям необязательно делать финансовые вложения. Если модельный агент рассмотрит потенциал девушки, то вложит в неё силы, время и собственные деньги. Например, Наталья Водянова – яркое тому подтверждение, она выросла в совсем небогатой семье, но смогла сделать головокружительную карьеру. И таких историй «золушек» довольно много.

Многие родители боятся отпускать своих дочек для работы за границу. На сколько это рискованно?

Зарубежные поездки для моделей абсолютно безопасны, если модель выполняет все условия контракта и не ищет приключений в то время, когда нужно спать. Агентства и бренды заинтересованы в том, чтобы модель хорошо работала на съемочной площадке или подиуме, им абсолютно не выгодно приглашать девушек на какие-то сомнительные ночные мероприятия, потому что на утро они будут плохо выглядеть.

Кроме того, благодаря работе за границей девушки могут сильно подтянуть иностранный язык, причем абсолютно бесплатно, заработать больше, чем в России и выйти на мировой уровень.

А в каком возрасте лучше всего начинать модельную карьеру?

Вообще идеальное время – с 14 до 19 лет, впрочем, сейчас это можно делать в любом возрасте. Вообще есть несколько категорий моделей: дети (4-12 лет), основная группа (13-25 лет), взрослые (25-45 лет), возрастные (45-70 и более лет) Причем популярность пожилых моделей с каждым годом становится все больше. Если раньше женщины уже после 40 думали, что жизнь кончена, то сейчас дамы в пенсионном возрасте начинают сниматься для журналов, участвовать в показах, и это прекрасно! Замечательные примеры моделей за 60 – это Ясмина Росси, Николь Гриффин, Дафни Селф и другие.

А сколько зарабатывают модели?

Безусловно, оплата зависит от уровня девушки, ее профессионализма и опыта. Но в целом в 25 лет многие модели уже могут позволить купить себе машину или квартиру, накопить на свой собственный бизнес. Кроме того, эту профессию можно совмещать с многочисленными онлайн-специальностями и трудиться удаленно из любой точки мира. Например, девушки могут работать SMM менеджерами, скаутами, PR агентами, контент менеджерами и др.

Кроме того, последний тренд голливудских фильмов - это актрисы- модели. Всё чаще и чаще на роли приглашают девушек с модельным опытом. Это значит, что карьеру на подиуме можно продолжить в кино. А чтобы легко справляться с ролями, стоит предварительно записаться на актерские курсы. В любом случае, вариантов дальнейшего роста и развития, перспектив у девушек очень много.

А где нужно учиться, чтобы стать моделью?

Существуют много различных модельных школ, но, к сожалению, не все они высокого уровня. Очень важно, чтобы во время обучения девушку научили не только тому, как правильно ходить и позировать, но и тому, как выбирать модельного агента, как сотрудничать с зарубежными агентствами и брендами, на какие детали обращать внимание в контрактах…

Например, я очень ответственно подхожу ко всем этим аспектам обучения, поэтому в нашей онлайн школе MAG Fashion Education мы рассказываем обо всех аспектах профессии и готовим настоящих специалистов в этой индустрии. Кроме того, самым талантливым девочкам мы предлагаем сотрудничество с нашим модельным агентством www.modelagentgroup.com, поэтому они не только учатся, но и получают работу, а также перспективы сделать международную карьеру. Пройдя занятия сейчас, можно стать востребованной моделью уже 2021 году!