Тайные мемуары Билла Каннингема

Родственники легендарного фотографа решили издать случайно найденные после его смерти мемуары.

В этом году в издательстве Penguin Press выйдет книга воспоминаний одного из первых стритстайл-фотографов. Случайно найденные мемуары Билла Каннингема будут изданы под заглавием Fashion Climbing уже в сентябре. Издатель Кристофер Ричардс так рассказал о находке родственников Каннингема: «Это оказалось очень неожиданно. Он действительно не рассказывал о своей жизни друзьям и коллегам и был очень скрытным. Я думаю, что это было шоком». Анонсируя книгу, редактор подчеркнул, что на ее страницах знаменитый фотограф откровенно рассказывает о своей молодости, участии в войне в Корее, увлечении модой и жизни в Нью-Йорке.