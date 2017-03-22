Тайра Бэнкс вернулась в шоу «Топ-модель по-американски»

На прошлой неделе стало известно, что новая ведущая реалити Рита Ора уволена со своей должности, на которую вернется основательница проекта.

В текущем 23 сезоне «Топ-модель по-американски» роль ведущей проекта выполняла певица и модель Рита Ора, однако уход Тайры заметно снизил рейтинги. Продюсеры проекта не смогли оставить этот факт без внимания, и вот неделю назад Тайра Бэнкс «внезапно» навестила судей шоу. Согласно инсайдерской информации, Бэнкс была крайне недовольна упавшими рейтингами своего детища, поэтому настояла на увольнении Риты. Теперь реалити обрело прежнюю ведущую.