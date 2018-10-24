Teana дарит 35+ поводов для радости

Вы все еще считаете, что быть красивой – дорогое удовольствие? Teana в очередной раз ломает все стереотипы. Российский бренд биоактивной косметики – первый, кто представил инновационную линейку с эффектом эндорфинов для кожи в сегменте масс-маркета. «Счастливая косметика» теперь может красоваться на полочке у каждой девушки.

Teana представляет современный уход за кожей на основе запатентованных французских активных ингредиентов Meiritage и Calmosensine: http://teana-35plus.ru.

Meiritage борется с признаками старения не только на поверхности, но и в глубоких слоях кожи, и эффективно помогает противостоять обезвоживанию, морщинам и пигментации. В это же время Calmosensine стимулирует высвобождение про-эндорфинов и дарит коже ощущение радости, расслабляет мышцы, способствуя сокращению мимических морщин.

Новая линейка воплощает собой весь комплекс ухода. Здесь и очищение кожи, и тонизирование, и основной уход – кремы для лица, а также ампульные сыворотки и дополнительный уход за кожей рук.

С Teana 35+ кожа чувствует себя счастливой и буквально светится изнутри!