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Teana Laboratories

Teana Laboratories за естественную красоту

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  • 11 Сентября 201820:32
Сюжеты: Косметика и парфюмерия

Teana всегда выступает за свободу, самовыражение и естественную красоту. Совсем недавно косметическая компания запустила тест, пройдя который, девушка получит подарок. Тест заключается в том, что нужно давать советы шести виртуальным подругам. В конце теста  каждая участница получает шутливую характеристику — какая она “тренди” и  гарантированный подарок.

Индивидуальный косметический набор станет идеальным сюрпризом для любой девушки, а забрать его можно в множестве точек по всей России.

Также команда Teana Laboratories организовала конкурс #ЕСТЕСТВЕННОКРАСИВА – конкурс о природной красоте и любви к себе. Девушки делятся своими естественными фотографиями и рассказами о том, почему они любят себя, и тем самым вдохновляют других ценить себя. 10 участниц, завоевав любовь публики, сможет выиграть главный приз – сертификат на поход в салон красоты и большую бьюти-корзину с продукцией Teana. Еще 10 участниц — получат призы от жюри, сотрудников Teana. Это еще 10 бьюти-корзин с косметикой от бренда.

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