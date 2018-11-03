Teana на выставке InterCHARM

Здесь из года в год демонстрируют последние разработки хорошо известных и абсолютно новых российских и зарубежных производителей и дистрибьюторов в области красоты. Российский косметический бренд «Teana» также представила свой ассортимент на выставке.

Teana представила себя и свою продукцию большим, красивым, ярким и привлекающим внимание стендом. Стенд Teana вызвал интерес у посетителей: у тех, кто только на выставке познакомился с брендом, у постоянных клиентов, которые давно знают и любят российскую биоактивную косметику, у владельцев бизнеса в области красоты, заинтересованных в сотрудничестве. Еще компания в честь выставки значительно снизила цены на свои бестселлеры, что очень порадовало лояльных клиентов.

В этом году на выставке была новая зона – Галерея новинок, где Teana представила линейку бустеров Expert Boost, королевский уход на основе обратных эмульсий Royal Formula, молекулярные микрофлюиды Occlux, Fungustо. Большой интерес вызвал 10-дневный бьюти-курс по уходу за кожей на основе целебных грибов Fungusto. Аналог салонной программы ухода направлен на быстрое улучшение основных параметров кожи: уровня увлажненности, чувствительности и эластичности, цвета и овала лица, рельефа и тона кожи.

Teana – это симбиоз научных достижений в области косметологии, любви к природе и использовании природных компонентов в высоких концентрациях. Продукция Teana постоянно обновляется, используя всё более эффективные технологии и ингредиенты. Все эти характеристики очень заинтересовали посетителей выставки. К стенду проявляли интерес люди, приобретающие косметику для себя, журналисты, владельцы салонов красоты, дистрибьютеры.

В течение четырех дней InterCHARM рождаются будущие тренды индустрии красоты на ближайший год. Богатая экспозиция, представленная более чем на 900 стендах, позволяет решить любые задачи области красоты. В процессе выставки укрепляются действующие и появляются новые бизнес-отношения.