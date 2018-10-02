Teana победитель премии Cosmopolitan Beauty Awards 2018

Премия Cosmopolitan Beauty Awards является очень почетной и престижной в мире красоты. В этом году она была проведена уже в 15-й раз. Конкурс проходил в партнерстве с сетью парфюмерии и косметики “Рив Гош". Совместно были отобраны 105 самых интересных и полезных новинок в мире косметики. Любой желающий мог отдать голос за полюбившийся продукт. Гоммаж-эксфолиант Teana стал лидером в номинации “Очищение” категории “Уход за лицом” по версии экспертов магазина.

Гоммаж бережно очищает кожу от омертвевших клеток, устраняет черные точки, выравнивает тон лица. Нежная текстура эксфолианта дарит коже драгоценное ощущение чистоты и обновления. Благодаря мультиламеллярной структуре средства, обеспечивается более интенсивное проникновение активных компонентов, которые не только очищают, но и восстанавливают эластичность и омолаживают кожу. Эксфолиант не содержит скрабирующих частиц, поэтому может быть рекомендован даже для чувствительной кожи.