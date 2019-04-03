Teana победитель премии «Домашний очаг»

28 марта состоялось знаменательное событие beauty индустрии - ежегодная премия от журнала «Домашний очаг» Beauty Awards 2019. В одном месте собрались представители лучших косметических брендов страны, визажисты, beauty блогеры, косметологи и многие другие эксперты, которые день за днём делают нашу жизнь красивой и яркой.

Премия каждый год отмечает только самые интересные и эффективные решения в вопросах красоты и ухода. Экспертное жюри тестирует более ста продуктов различных марок, читатели журнала в режиме онлайн поддерживают своих косметических фаворитов.

Мы рады сообщить, что в этом году Teana является победителем в номинации «Лучшее средство по уходу за лицом»! Молекулярный микрофлюид SYN-CHRO признан лидером на российском рынке уходовой косметики, чем мы очень гордимся!

Попробуйте на себе лучшую косметику для лица по версии «Домашний очаг»! Лаборатория Teana рекомендует каждому познакомиться с микрофлюидом из серии Occulux для восстановления биоритмов кожи. Уникальная салонная технология маски, которую не нужно смывать, создает монослой молекул, которые питают и защищают кожу в течение всего дня. Растительный протеин смягчает и разлаживает кожу лица, серин защищает и поддерживает необходимый водный баланс, арилин и пролин способствуют лифтинг эффекту, снимают воспаления, масло винограда борется с акне и постакне, масло ши, жожоба и ретинол омолаживают и повышают упругость кожи, токоферол ацетат питает и увлажняет.

Наши эксперты ежедневно работают над созданием экологически чистой косметики, выпускают новые линейки для разных возрастов и типов кожи. С каждым днём мы стремимся быть лучше для наших любимых покупателей.

Мы сердечно благодарим организаторов премии за их внимание к нашему бренду и обещаем поддерживать наивысшие стандарты качества на рынке уходовой косметики!