Teana представляет принципиально новый механизм в уходе за кожей

Специальная технология микрофлюидизации позволяет создавать монослой молекул, которые способствуют глубокому проникновению активных ингредиентов. Кожа при этом свободно дышит и чувствует себя свежей.

Молекулярные микрофлюиды воздействуют на кожу на физическом, биохимическом и косметическом уровне. Молекулярные пленки, которые лежат в основе новинок, обогащены инновационными пептидами и ценными активными ингредиентами, благодаря чему происходит экспресс-омоложение и ревитализация кожи.

Микрофлюиды Occlux мгновенно придают коже гладкость и устраняют сухость. Защищают от загрязнений и повреждений, интенсивно оздоравливая­ и омолаживая кожу.

Отличие молекулярной пленки от других пленкообразующих веществ в том, что она образует единый слой молекул, обволакивая кожу невидимой мембранной пленочкой. Эти средства подходят для любого типа кожи, поскольку кожа весь день свободно дышит!

Линейка Occlux представлена пятью разными средствами:

GOLD24. Эликсир красоты с чистым коллоидным золотом 24K – этот микрофлюид стимулирует синтез коллагена, преображая цвет лица. Защищает целый день кожу от внешних факторов, повышает упругость, увлажняет и обновляет кожу.

SYN-CHRO. Микрофлюид для ресинхроизации биоритмов кожи просто незаменимая вещь для нашего климата, ведь он восполняет дефицит солнца и придает лицу отдохнувший вид! А еще настраивает внутренние часы кожи, увлажняет и повышает упругость.

HI-LIFTING. Молекулярный микрофлюид с моделирующим пептидным комплексом укрепляет каркас кожи, моделирует овал лица, повышает упругость, подтягивает и увлажняет кожу!

AGE-FREE. Молекулярный микрофлюид с токсином морской улитки подойдет идеально если вам нужен экспресс-эффект. Например, через два дня важное мероприятие и нужно выглядеть на все 100! Данный микрофлюид заполняет морщины, моментально придает кожи ботокс-эффект, увлажняет глубокие слои кожи, повышает упругость и выравнивает рельеф!

SENSOCALM. Нейроуспокаивающий комплекс с токсином морского анемона специально создан для чувствительной кожи. Он придает ощущение комфорта, уменьшает красноту, повышает упругость, увлажняет кожу и осветляет пигментацию.

Молекулярные микрофлюиды содержат множество эффективных активных компонентов:

Lipomoist-2036 — невидимый страж красоты кожи. Молекулярная пленка для упругости и увлажнения. Увеличивает уровень коллагена в коже, омолаживает.

Retinol molecular film fluid WP — молекулярный комплекс с ретинолом и витамином Е для совершенствования рельефа кожи, повышения эластичности и обновления, как после легкого пилинга.

Lipobelle Gold — эликсир для сияния кожи. Наночастицы чистого 24-каратного золота стимулируют в коже синтез коллагена и быстро преображают цвет лица. Этот роскошный и высокотехнологичный омолаживающий компонент благодарно принимается кожей, делая ее более яркой, сияющей и подтянутой.

Uplevity — антигравитационное омоложение. Повышает уровень элементов, поддерживающих коллагеновые и эластиновые волокна. Улучшает сцепление клеток с межлеточным матриксом. Противостоит обвисанию кожи, вызванному силой тяжести.

Chronocyclin — внутренний часовщик для кожи. Нарушение циркадных ритмов кожи (работы клеток в режиме день-ночь) приводят к ее преждевременному старению. Воспроизводя биохимические механизмы, которые запускаются в коже при солнечной активности, этот хронопептид возвращает ей свежесть, упругость и отдохнувший вид. Улучшает регенерацию клеток.

ХЕР-018 — срочный ботокс-эффект. Мощный anti-age токсин, полученный из морской конической улитки. Контролирует работу мимических мышц и доказанно разглаживает морщины уже через 2 часа после нанесения.

Hyadisine — экспресс-филлер. Морской аналог гиалуроновой кислоты с более выраженным эффектом. Всего через 2 часа кожа более увлажненная, упругая и гладкая.

Hyanify — увлажняющий филлер. Улучшает клеточную активность, увеличивает синтез собственной гиалуроновой кислоты в коже на 66%.

Diffuporine — тотальное увлажнение изнутри. Повышает уровень увлажненности кожи на 131%. Мгновенно уменьшает сухость, стянутость, шелушение, смягчает огрубевшие участки. Повышает упругость и разглаживает морщины.

SensAmone P5 — мгновенный комфорт для чувствительной кожи. Содержит полипептид, полученный из яда морского анемона, способный тормозить болевые рецепторы кожи. Избавляет от неприятных ощущений, зуда и сверхчуствительности уже через 2 часа после нанесения. Повышает стрессоустройчивость кожи.

Telangyn — нейтрализатор красноты. Подавляет активность пептида, вызывающего расширение сосудов в ответ на воспаление кожи. Снижает красноту и уменьшает пигментацию, значительно выравнивая тон кожи.

Delisens — новое слово в борьбе с нейрогенным воспалением. Угнетает медиаторы, вызывающие воспаление и зуд. Восстанавливает барьерные функции кожи, возвращает ей спокойствие и комфорт. Нейтрализует действие косметических аллергенов, обеспечивает фотозащиту кожи.

Brighlette — комплексный контроль пигментации. Воздействует на разные стадии образования пигментации, уменьшает уровень меланина в пигментных пятнах на 61% за 8 недель. Придает лицу сияние, осветляет пигментацию, дарит однородный тон кожи.