Технологии и мода на выставке в Le Bon Marche

Знаменитый парижский универмаг представил вниманию гостей экспозицию о влиянии технологий на модную индустрию.

До 22 апреля в парижском универмаге Le Bon Marche работает выставка Geek Mais Chic. Как следует из названия, проект посвящен влиянию, которое оказывают технологии на моду. В экспозиции представлены предметы около 80 брендов. Дом Fendi предлагает посетить зеркальную комнату, посвященную сумке Baguette. В зоне Stella McCartney гостям можно самостоятельно создать 3D-персонализацию кроссовок. На стенде Christian Dior предлагают попробовать сканер для кожи, который подбирают средства под индивидуальные потребности гостя. Голосовой помощник Guerlain проконсультирует вас по всем 110 ароматам марки. Кроме этого, на выставке можно увидеть и попробовать лично многое другое!