Текстиль Рафа Симонса теперь и в Москве

Мебельный и интерьерный текстиль от коллаборации Рафа Симонса и бренда Kvadrat теперь можно приобрести в российской столице.

С 2014 года дизайнер Раф Симонс и датский производитель текстиля Kvadrat с завидной регулярностью выпускают совместные коллекции. В основном это мебельные ткани, но также коллаборация производит чехлы для подушек, ковры, обивку и другие предметы интерьера. Впервые совместно выпущенная продукция представлена в Москве, причем найти ее можно эксклюзивно в салоне Krassky.