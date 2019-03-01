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Артем Кузелев

Текстиль Рафа Симонса теперь и в Москве

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  • 01 Марта 201913:37
Сюжеты: Raf Simons

Мебельный и интерьерный текстиль от коллаборации Рафа Симонса и бренда Kvadrat теперь можно приобрести в российской столице.

С 2014 года дизайнер Раф Симонс и датский производитель текстиля Kvadrat с завидной регулярностью выпускают совместные коллекции. В основном это мебельные ткани, но также коллаборация производит чехлы для подушек, ковры, обивку и другие предметы интерьера. Впервые совместно выпущенная продукция представлена в Москве, причем найти ее можно эксклюзивно в салоне Krassky.

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