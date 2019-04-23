Тема таблицы Менделеева входит в моду

В этом году отмечается полуторавековой юбилей таблицы Менделеева - и индустрия моды тоже не прошла мимо этого события.

Только что состоялся закрытый показ новой коллекции российского дизайнера Игоря Чапурина. Коллекция - именно «менделеевская». И премьра её была не где-нибудь, а в Шахматово, усадьбе Александра Блока. Ведь великий поэт был женат на дочери великого химика, создателя периодической системы химических элементов.

Откликнуться на стопятидесятилетие таблицы предложило Чапурину министерство культуры Московской области (Шахматово находится в Солнечногорском районе). Он разработал линию одежды, выполненную с использованием авторского дизайна, посвященного элементам таблицы. Символы титана, магния, натрия, водорода, неона, цинка, алюминия украшают свитшоты, мягкие брюки, куртки-бомберы, футболки, жилеты и сумки.

Коллекция выполнена в стилистике smart casual, материал - хлопок и неопрен.

Базовые цвета юбилейной серии – белоснежный, благородный чёрный, серый и специальный сиреневый, в котором объединён спектр оттенков, используемых в таблице Менделеева.

На все модели коллекции нанесен хэштег #150леттаблицеменделеева.

Как видим, и в форму смотрителей музейной усадьбы тоже внесена хоть маленькая - но новация.

Модные дефиле обычно заканчиваются нарядом невесты - а здесь в конце показа вышла министр культуры Московской области Нармин Ширалиева.

Это уже не спортивный стиль, а элегантное вечернее платье.

И его химическая формула - более сложная.

Сам ж кутюрье признался, что ставить в школе химические опыты любил.

Вот и его новая коллекция не поступит в продажу - толстовки и футболки с менделеевским принтом от Chapurin подарят выпускникам подмосковных школ, которые лучше всех сдадут ЕГЭ по химии.

И ещё одна цель показа - привлечь больше внимания к музею-усадьбе.

Вот я и попросил моделей немного на природе попозировать.

Это не единственное обращение модельеров к таблице-юбиляру.

Даша Гаузер юбилея даже не стала ждать - её коллекция «Химия» появилась ещё два с половиной года назад.

Такое вот ненаглядное пособие мне недавно на одном мероприятии попалось.

Какой простор для фантазии! Вот, допустим, эталонные 90-60-90. А если по-менделеевски? Торий-Неодим-Торий. Иные, к примеру, параметры. 88-63-92. Переводим на язык химии - получаем Радий-Европий-Уран. Интересно же! Познавательно! Любая блондинка получит шанс поумнеть.

И уже этой весной, буквально накануне показа в Шахматово, таблицу Менделеева превратили в уникальный арт-объект. Сначала Народная таблица в незавершённом виде была представлена на Международном фестивале лоскутного шитья «Quilt Fest», который проходил в Москве. А затем почти сто рукодельниц, приехавшие из разных уголков России, Белоруссии и Казахстана, сшили все 118 «элементов» в единое полотно.

Каждый элемент в Народной таблице – это маленький шедевр. В квадрате размером 25 на 25 сантиметров соединились и техника лоскутного шиться, и коллаж, и вышивка, и графика специальными маркерами для ткани, и, главное, фантазия автора. Каждый элемент неповторим. А вся таблица размером 3 х 5 метров – уникальный арт-объект в стиле пэчворк.

Год таблицы Менделеева продолжается!

Михаил ГУРЕВИЧ