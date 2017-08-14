Темой Met Gala 2018 может стать религия

Похоже, что организаторы ежегодного модного бала в музее Метрополитен решили научить нас, как правильно молиться.

На днях появилась информация, что вероятной темой бала Met Gala 2018 и последующей выставки может стать религия. По слухам, сотрудники Института костюма музея Метрополитен хотят рассказать о том, как на развитие моды могут влиять вопросы веры и религии. В данный момент выставка находится в стадии планирования, но уже понятно, что если тема будет утверждена, то проект станет одним из самых успешных, масштабных и, конечно, противоречивых.