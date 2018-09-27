Тепло и стильно: как подготовить гардероб к холодам

Осень вступает в свои права: самое время позаботиться о теплых вещах в гардеробе. Распространенные в это время года серый и черный цвет не разбавляют хмурые пейзажи, поэтому важно задуматься о ярких элементах! Чтобы в холодную пору выбранный образ не только согревал, но и приковывал взгляды, стоит обратиться к брендам, которые предлагают стильные решения для утепленных look’ов. Aizel.ru, ведущий интернет-магазин и эксперт в мире моды, представляет своих фаворитов в сезоне осень-зима, коллекции которых уже появились на сайте.

Один из главных вопросов, который появляется с приходом холодов, – выбор верхней одежды. Она может быть разной: все зависит от того, куда именно вы направляетесь. Утепленные куртки и стеганые жилетки от Moncler и Khrisjoy станут беспроигрышным вариантом для выездов на природу и прогулок, а элегантные шерстяные пальто Balenciaga подойдут для рабочих будней и важных мероприятий на выходных.

Смена сезонов – это отличный повод не только обновить содержимое шкафа с верхней одеждой, но и провести «ревизию» полок с офисными вещами. Даже в помещении платья и блузки с коротким рукавом теряют свою актуальность: настает время подумать о том, как соответствовать деловому стилю, одеваясь по погоде. Хлопковые водолазки от Yuzhe Studios в сочетании с шерстяными брюками Balenciaga помогут создать комфортный и теплый офисный образ. В случае, если дресс-код обязывает одеваться более официально, ситуацию спасет комбинация из хлопковой рубашки Yuzhe Studios или Balenciaga и жакета Gucci.

Когда офисная и верхняя одежда уже выбраны, остается разобраться с тем, как сделать утепленный outfit оригинальным, придав ему особую изюминку. На помощь придут такие аксессуары как платки, шарфы, шапки и перчатки. Удачные сочетания – залог завершенности и гармоничности образа. В коллекции Gucci представлены шапки и повязки на голову с надписями из пайеток: броские и яркие, они помогут выразить актуальный statement. Теплые платки и шарфы (с принтами и без) могут быть подобраны в тон головного убора или контрастировать с ним. Выбирая эти аксессуары, стоит обратить особое внимание на разнообразие коллекций таких брендов, как Balenciaga и Gucci. Последний радует и своими кожаными перчатками, которые можно сочетать с сапогами из такого же материала: этот дуэт станет великолепным дополнением к пальто или тренчу.

Модные тенденции осенне-зимнего сезона вдохновляют на цветотерапию: выбрать актуальный оттенок, который будет поднимать настроение, не составит труда. Палитра красок весьма разнообразна: от смелых

фуксии, желтого неона, серебряного металлика и ярко фиолетового до классики - теплого коричневого, оливкового и темно-синего. Открытием этого сезона стали оттенки красной груши и пыльной розы, которые покоряют не только романтичностью названий, но и универсальностью. Они позволят дать волю фантазии и насладиться многообразием цветовых сочетаний.

Информация для СМИ

AIZEL.RU – первый в России модный маркетплейс, интернет-магазин женской, мужской и детской одежды, обуви, аксессуаров и косметики ведущих мировых брендов, входит в AIZEL Group. На сегодняшний день на сайте представлено более 700 российских и иностранных брендов. AIZEL.ru представляет модные тенденции не только в категории premium-люкса, но и в более демократичном сегменте, а также предлагает бренды, отвечающие потребностям прогрессивной молодежной аудитории. Среди представленных марок: Gucci, FENDI, Burberry, Valentino, Dolce & Gabbana, Balenciaga, Alexander McQueen, Stella McCartney, Christian Louboutin, Marc Jacobs, Agent Provocateur, Proenza Schouler, № 21, Comme des Garcons, Rochas, Aquazzura, Acne Studios, Simone Rocha, Alexander Wang, Rick Owens, Isabel Marant, Haider Ackermann, Roland Mouret, 51PERCENT и другие. Основан в 2011 г. Айсель Трудел.

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Бутик AIZEL Moscow – расположен по адресу Москва, Столешников переулок 10/3 и занимает 600 м2. Именно здесь впервые московскому клиенту представили такие бренды как: Marc Jacobs, Stella McCartney, Proenza Schouler, Alessandra Rich, Roland Mouret, и др. За 16 лет клиентскую аудиторию бутика составили успешные бизнес-леди, IT-girls, представители ключевых глянцевых изданий, звезды шоу-бизнеса и политическая элита. Основан в 2002 году Айсель Трудел, входит в AIZEL Group.

Об AIZEL Group:

История AIZEL Group началась в начале 2000-х с открытия концептуального бутика AIZEL Moscow, когда модная индустрия в России только формировалась и продолжилась одним из самых успешных и модных интернет-магазинов AIZEL.RU, который на сегодняшний день представляет свыше 700 брендов одежды, обуви и аксессуаров и осуществляет доставку в более чем 16 000 городов России и СНГ. Также компания является эксклюзивным представителем и дистрибьютором таких брендов, как: Christian Louboutin, Aquazzura, Agent Provocateur, Bonpoint и Maison Ladurée.