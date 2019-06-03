Теплоход «Санкт-Петербург» - новая культура отдыха

30 мая компания «ВодоходЪ» в формате тест-драйва презентовала обновленный теплоход «Санкт-Петербург» класса «Премиум Плюс».

Гости вечера смогли окунуться в атмосферу речного путешествия и на себе испытать качественно новый уровень отдыха и премиальный формат круизов. Это абсолютно новый дизайн кают, ресторанов и общественных интерьеров теплохода. На вечере проходили увлекательные экскурсии с гидами – знакомство с капитаном в рубке, экскурсия на камбуз и маршрут по каютам, ресторанам теплохода. Приглашенные могли попробовать изысканные блюда и закуски от бренд-шефа Владислава Корпусова, а также узнать о специальной экскурсионной программе и эксклюзивном формате развлечений на борту. Гости с радостью участвовали в тематических мастер-классах: отправляли пожелание в бутылке, учились завязывать морские узлы, дегустировали вина и авторские коктейли под звуки рояля, наслаждались ароматом любимого кофе, сваренного профессиональным бариста и дополненного шоколадными конфетами ручной работы.

В 2018 году компания «ВодоходЪ» начала программу переоборудования флота, чтобы соответствовать и предвосхищать ожидания наших клиентов. В прошлом году было реновировано 3 судна, к сезону 2019 года подготовили еще два теплохода, к 2020 году на воду будет спущен новый лайнер российской постройки по проекту PV300 «Мустай Карим».

Немецкое судно проекта 301 полностью переоборудовано компанией «ВодоходЪ» в 2019 году. В процессе модернизации была увеличена площадь кают и санузлов, заменены все внутренние системы коммуникаций и кондиционирования, расширен конференц-зал, перестроены рестораны и бары, все реализовано в современном дизайне, разработанном бюро «Drobotova desing». Мебель, сантехника, фурнитура, и даже посуда – все подобрано в едином стиле с особым вниманием к деталям.

Большие изменения коснулись не только внешнего вида теплохода. «Санкт-Петербург» - это в принципе новый продукт, другая концепция премиальных речных круизов. Изменен подход к питанию и развлечениям на борту. Свободная рассадка в ресторане, ужин по системе «a la carte» с блюдами итальянской, русской и татарской кухни. Новая арт-команда ненавязчиво создаст гармоничный фон, идеально вписанный в ритм круиза.

Теплоход «Санкт-Петербург» всего вмещает 210 гостей. У туристов есть возможность выбрать каюту в одноместном, двухместном и трехместном размещении разных классов комфорта. Специальная экскурсионная программа в городах по маршруту, возможность выбирать индивидуальные дополнительные экскурсии, прокатиться на велосипеде, арендованном на теплоходе или прогуляться по набережной скандинавской ходьбой – все это доступно для туристов нового теплохода. Рейсы сформированы таким образом, чтобы каждый мог подобрать для себя подходящий по длительности и наполнению маршрут: 3-х дневные короткие круизы до Твери или Ярославля и длинные 19-и дневные до Астрахани. Даже бывалые путешественники откроют для себя много нового!

Компания «ВодоходЪ» меняет представление о круизном отдыхе в России.

Подробная информация о теплоходе и круизах на сайтах http://msspb.vodohod.com и https://vodohod.com

Мероприятие прошло при поддержке всемирно известного японского производителя настенных часов RHYTHM.

На презентации присутствовали: Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина, Митя Фомин, Эвелина Бледанс, Костя Цзю, Светлана Мастеркова, Светлана Зейналова, Алла Довлатова, Анастасия Макеева, Катя Лель и Игорь Кузнецов.