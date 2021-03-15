Терапия цветом в новой коллекции Le Journal Intime

В этом сезоне российский бренд fashion-белья Le Journal Intime представил коллекцию Spring-Summer 21 «Chromotherapy», которая посвящена цвету и его уникальным свойствам. Новые оттенки – облачный, графит, винный, мятный – помогут вернуть внутреннюю гармонию и задать нужный настрой.

Изделия продолжают ключевую идею уважительного и бережного отношения к груди. Поддержка без косточек обеспечивается за счет равномерного распределения компрессии материалов, эластичных лент и пряжи, кроя.

В этом сезоне модели-бестселлеры Vivien и Monroe Bra basic были доработаны с помощью дополнительных застежек, которые обеспечат идеальную посадку. Новые варианты бюстгальтеров и бралеттов дополнили горизонтальные вытачки, различные формы вырезов и спины, графичные швы, тонкие лямки и широкие бретели, которые помогают равномерно распределить нагрузку и создают усиленную поддержку груди.

В коллекции использованы новые цвета и сложные полутона – облачный и мятный, чайная роза и винный, сочетание графитового и хаки, а также представлены модели в классических вариантах - черном, белом и нюд.

«Потребность в разнообразии, позитивных эмоциях сейчас наиболее актуальна. Выбирая цвет, мы выбираем настроение, а значит комфорт, уверенность, здоровье», - считают основательницы бренда Le Journal Intime Наталья Войнич и Татьяна Валентович.

Коллекция уже начала поступать в продажу и будет доступна в магазине Le Journal Intime в Москве на ул. Большая Никитская 14/2, стр.6.