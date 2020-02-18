Термобелье – одежда для тепла и комфорта

Гипергидроз в холодное время года – это не просто эстетическая проблема, а настоящая угроза здоровью. Исключить перемерзание и избавиться от дискомфорта поможет термобелье – многофункциональная одежда, отводящая влагу от тела и сохраняющая тепло. И если до сих пор в вашем гардеробе не было такого важного элемента, самое время приобрести подходящий комплект.

Основные нюансы выбора

Принцип работы термобелья заключается в способности аккумулировать тепло между тканью и телом, одновременно отводя образующуюся влагу. Для пошива моделей производители используют в основном следующие материалы:

полиэстер (лавсан);

полипропилен;

хлопок;

шерсть.

Одно из самых удачных решений – смесь хлопка с эластаном. Такое белье отличается износостойкостью, прочностью и не растягивается при использовании.

Чтобы правильно выбрать подходящий комплект, необходимо определиться, при каких температурах он будет надеваться, и какая предполагается интенсивность физической нагрузки. Более плотные ткани лучше подходят для умеренной активности и холода. Тонкое и легкое термобелье обычно выбирают для занятий спортом в более теплое время года. Показатель плотности, как правило, указывается в описании и характеристике модели. Обратите внимание на швы. В качественной одежде их делают плоскими, мягкими, чтобы они не натирали кожу и не вызывали дискомфорта.

Если вы планируете заниматься физическими упражнениями на улице в холодное время года или собираетесь, например, на зимнюю рыбалку, выбирайте термобелье из смесовых материалов. Слой из синтетики в таких моделях помогает быстро отвести влагу и мгновенно высохнуть, а натуральные нити хорошо сохраняют тепло.

Важно также подобрать подходящий размер термобелья. В идеале модель должна облегать тело, как «вторая кожа», нигде не давить, не сковывать движений, но при этом не висеть. Надевается такое белье, как базовый слой, под основную одежду. В правильно подобранном комплекте тело остается всегда сухим, человек чувствует тепло и комфорт при любой погоде.

Условия безупречной покупки

Приобретайте термобелье проверенного производителя, который ответственно относится к пошиву изделий. Это станет гарантией долгой службы вещей и залогом максимального комфорта при использовании. Хорошая одежда прослужит несколько сезонов, а дешевая подделка очень быстро развалится. При этом еще не факт, что некачественное белье будет выполнять функции термо. А если хотите получить максимальный эффект и при этом не растратить весь бюджет, обратите внимание на изделия отечественного производителя. Например, большой выбор отличной функциональной одежды предлагает компания SARTORIA UNO. Модели бренда отличаются современными силуэтами, удобством, минимализмом и высоким качеством. В ассортименте представлена базовая одежда первого слоя:

поясная группа;

майки;

футболки;

термобелье.

Компания также предлагает большой выбор домашней одежды, свитшоты, толстовки, лонгсливы, брюки, шорты. В каталоге легко подобрать удобные и красивые повседневные модели на любой вкус. Над каждым изделием работает группа художников, конструкторов, дизайнеров, которые создают современную функциональную одежду для всей семьи.

Основные правила ухода

Термобелье нельзя стирать в очень горячей воде. Кипяток строго противопоказан, потому что в этом случае вещь рискует потерять способность сохранять тепло и отталкивать влагу. Оптимальная температура воды должна быть 30 °C. Выбирайте специальные средства для стирки, которые помогут сберечь теплосберегающие характеристики изделия, но при этом эффективно удалят запахи и пятна. Применение такой чистки способно продлить жизнь белью, а также придать мягкость материалу и сохранить его цвет. Стирать лучше всего руками, при этом белье нельзя отжимать. Категорически запрещается отбеливать вещи, а также использовать агрессивные пятновыводители или химию с хлором. Не рекомендуется гладить утюгом и сушить изделия на батарее.

При несоблюдении правил ухода вещи с эффектом термо рискуют потерять свои характеристики и будут непригодны для дальнейшего использования по прямому назначению.