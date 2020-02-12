Textile Trend Forum на 8-ой Международной специализированной выставке «ИНТЕРТКАНЬ-2020.Весна»

С 18 по 20 марта в рамках крупнейшей в России и странах СНГ профессиональной выставки тканей и текстильных материалов «ИНТЕРТКАНЬ –2020. Весна» будет развернута специальная экспозиция Текстильного тренд-форума / Textile Trend Forum. Он объединяет демонстрационную Тренд-зону и деловую площадку, на которой будут проходить конференции, семинары, круглые столы для участников и посетителей выставки.

Тренд-зона разработана и оформлена Solstudio Textile Group в сотрудничестве с дизайнером, декоратором, специалистом в области эмоциональной витринистики и эффективного визуального мерчендайзинга Кириллом Лопатинским.

В этом сезоне оформление Тренд-зоны посвящено идее рециркуляционной экономики и бережному отношению к природе. Конструкция из переплетающихся лент с текущим цветом и циклично сменяющими другу друга дизайнами в центре символизирует постоянное движение, сменяемость и обновления. Вторичное использование сегодня из восходящего тренда становится глобальной миссией, связанной с переосмыслением процессов производства и потребления. Сегодня при разработке продукта продумывается весь его жизненный цикл: от создания до утилизации. С этим же связано и появление «циркулярной моды» (circular fashion).

В экспозиции представлены текстильные материалы, предоставленные компаниями-экспонентами. Компании, участвующие в экспозиции в зоне трендов, представляют лучшие образцы ткани из новых коллекций в категориях: структуры и поверхности, отделка и декорация, рисунок ткани и устойчивое развитие. На каждом образце ткани будет указано название компании и номер стенда, чтобы помочь посетителям найти понравившегося производителя.

18 марта в рамках открытия Тренд-зоны состоится награждение победителей международного конкурса «TEXTILE DESIGN TALENTS 2020». Цель конкурса - поддержать талантливых текстильных дизайнеров, обратить на них внимание профессионалов всех отраслей и сформировать условия для лучшего использования и развития их выдающихся способностей в индустрии. Конкурс проводится Solstudio Textile Group и Российским союзом предпринимателей текстильной и легкой промышленности (СОЮЗЛЕГПРОМ) при поддержке Министерства промышленности и торговли России и Российской недели текстильной и легкой промышленности, выставки «Интерткань».

Регистрация на выставку Интерткань-2020.Весна (18-20 марта 2020) – ЗДЕСЬ