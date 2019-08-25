Тейлор Свифт и Стелла Маккартни выпустили коллекцию мерча

К выходу альбома Lover певица и дизайнер подготовили капсульную коллекцию из экоматериалов.

23 августа состоялся релиз нового альбома Тейлор Свифт и стартовали продажи тематической коллекции. Над капсулой мерча певица работала совместно с британским дизайнером Стеллой Маккартни. Коллаборация выпустила несколько моделей футболок, лонгсливов, худи и сумок, украшенных названиями песен, фотографиями кота Тейлор и ее портретами. Приобрести вещи из органических тканей и экоматериалов можно на сайте Свифт и в онлайн-магазине Маккартни.