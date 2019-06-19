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Артем Кузелев

Тейлор Свифт создаст коллекцию для Stella McCartney

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  • 19 Июня 201911:46
Сюжеты: Stella McCartney

Американская поп-звезда и британский дизайнер выпустят совместную коллекцию к выходу нового альбома певицы.

На днях Тейлор Свифт и Стелла Маккартни объявили о сотрудничестве. В скором времени – к 23 августа – коллаборация представит совместную коллекцию, посвященную новому альбому поп-звезды Lover. Отличительной чертой капсулы станет палитра, которую составят главные цвета обложки пластинки – пастельно-голубой, розовый и фиолетовый. Кроме того, сообщается, что все вещи будут выполнены из экологичных материалов.

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