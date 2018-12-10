The British Fashion Awards для Вивьен Вествуд

Британский дизайнер получит в этом году награду Британского Совета моды за позитивные изменения в модной индустрии.

Британский Совет моды объявил имя еще одного номинанта на The British Fashion Awards. Совместно с компанией Swarovski организаторы удостоят премией в номинации Positive Change Вивьен Вествуд. Решение принято не только в виду экологической активности дизайнера, но и благодаря ее реальному влиянию на индустрию. В релизе отдельно отмечается, что пример и деятельность Вествуд заставили многие компании Великобритании перейти на экологичную энергетику.