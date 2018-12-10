Вход
ADV
Интересно
Vivienne Westwood (152)
Все сюжеты
Артем Кузелев

The British Fashion Awards для Вивьен Вествуд

  • 155
  • 0
  • 10 Декабря 201820:05
Сюжеты: Vivienne Westwood, British Fashion Awards

Британский дизайнер получит в этом году награду Британского Совета моды за позитивные изменения в модной индустрии.

Британский Совет моды объявил имя еще одного номинанта на The British Fashion Awards. Совместно с компанией Swarovski организаторы удостоят премией в номинации Positive Change Вивьен Вествуд. Решение принято не только в виду экологической активности дизайнера, но и благодаря ее реальному влиянию на индустрию. В релизе отдельно отмечается, что пример и деятельность Вествуд заставили многие компании Великобритании перейти на экологичную энергетику.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2018
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru