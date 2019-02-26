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Косметика и парфюмерия (522)
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Ольга Зиновская

The Harmonist: в поисках гармонии

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  • 26 Февраля 201909:20
Сюжеты: Косметика и парфюмерия

28 февраля в ЦУМе с 17:30 до 21:30 эксперт по фен-шуй и менталист Иса Багиров проведет персональные консультации по гармонизации жизни и индивидуальному подбору ароматов The Harmonist для всех желающих*.

Иса Багиров – эксперт в области древнекитайского учения фен-шуй, известный парапсихолог, гипнолог.

Иса приобрел особую известность после шоу «Звезды под гипнозом», где продемонстрировал уникальные, сверхъестественные способности, повергшие в шок не только зрителей, но и представителей медиа-пространства. 

В совместной коллаборации с французским Парфюмерным Домом The Harmonist Иса проведет индивидуальные консультации с посетителями ЦУМа, помогая активизировать именно тот тип удачи, который нужен тому или иному человеку. 



О компании: The Harmonist - это парфюмерный бренд, вдохновленный азиатской философией фен-шуй, история которой насчитывает несколько тысячелетий. Фен-шуй – это традиционная китайская концепция, дарующая знания об усилении внутреннего потенциала человека и жизни в целом за счет приведения ее в гармонию с окружающим миром.
Парфюмерный Дом The Harmonist творит настоящую магию, наделяя ароматы коллекции особой энергетической силой за счет использования редчайших парфюмерных ингредиентов и масел. Эта уникальная алхимия воплощена в 11-ти эликсирах, приводящих в идеальное равновесие различные сферы  жизни. 
*Запись в корнере The Harmonist - обязательна  
 

 

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