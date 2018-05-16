The Hollywood Reporter вручил молодым кинематографистам ежегодную премию «Аванс»

В 75-этажном небоскребе «Меркурий Тауэр» (event-пространство Mercury Space) звезды российского кино собрались на вечеринке White Party в рамках юбилейного Московского Международного кинофестиваля, где официальный информационный партнер фестиваля – главный журнал о кино «The Hollywood Reporter. Российское издание» – вновь вручил молодым кинематографистам ежегодную премию «Аванс».

Аглая Тарасова, Роман Курцын и Мария Лемешева

Самыми талантливыми российскими молодыми актерами этого года были признаны ярко стартовавшая кинодебютантка Аглая Тарасова и сыгравший главные роли сразу в нескольких громких проектах сезона Роман Курцын. По традиции хрустальную звезду лауреатам вручили главный редактор журнала The Hollywood Reporter Мария Лемешева.

Сами Насери и Роман Курцын

Гости вечера по традиции были одеты в белоснежные наряды, что идеально сочеталось с белым футуристичным event-пространством Mercury Space. Среди присутствующих были участники и гости кинофестиваля, члены его жюри, знаменитые актеры театра и кино, режиссеры, продюсеры: Сами Насери, Кэри-Хироюки Тагава, Джон Сэвидж, Владимир Мединский, Мария Захарова, Ольга Кабо, Андрей Звягинцев, Альбина Джанабаева, Алиса Лобанова, Ольга Медынич и Джемал Тетруашвили, Милош Бикович, Саша Савельева и Кирилл Сафонов, Виктория Толстоганова и Алексей Агранович, Елена Борщева, Ирина Медведева, Екатерина Андреева, Анна Шатилова, Дарья Поверенова, Ирина Безрукова, Инга Оболдина, Ксения Алферова, Лиза Арзамасова, Екатерина Гусева, Марина Яковлева, Анастасия Стоцкая, Алиса Толкачева и многие другие.

Алиса Лобанова и Альбина Джанабаева

В честь открытия ММКФ и премии «Аванс» гостей приветствовали звезды эстрады. Известный музыкант и певец Александр Коган открыл вечер своим новым хитом – футбольным гимном, что было символично: ведь кинофестиваль впервые проходит весной, временно уступив место Чемпионату мира по футболу. Своими номерами собравшихся также поздравили Юлия Михальчик, Ян Гэ и Антон Лаврентьев, а именитый продюсер Игорь Мишин проявил себя за диджейским пультом.

Ксения Алферова Мария Лемешева

Виктория Толстоганова и Алексей Агранович Саша Савельева и Кирилл Сафонов

Милош Бикович Роман Курцын

Согдиана Ирина Безрукова

Генеральные партнёры премии: знаменитый французский ювелирный дом Korloff, впервые запустивший в России эксклюзивный проект Korloff Mariage; парфюмерный бренд Montale, создавший в честь России аромат «Rendez Vous à Moscou – Свидание с Москвой»; премиальный автомобильный бренд Genesis, представленный на российском рынке тремя моделями – флагманом G90, роскошным седаном G80 и спортивным седаном G70.

Алиса Толкачева, Поля Полякова, Михаил Дорожкин, Алиса Лобанова и Юлия Михальчик

Партнерами мероприятия также выступили мировой лидер и технологический инноватор в области потребительской электроники компания LG Electronics и клиника эстетической медицины Rhana. Гостей угощали постоянные партнеры – винодельческий дом «Бюрнье» и коньячный завод ОАО Агрофирма «Жемчужина Ставрополья». Ресторанный холдинг «С.И.Д.Р.» Групп порадовал сладкими угощениями — праздничным тортом и воздушными десертами, которые идеально сочетались с элитным чаем Palais des Thés от «Парижского чайного дома». Лауреаты премии были награждены ценными подарками от постоянного партнера Love2Beauty.ru и букетами цветочной мастерской О2 studio.

Инга Оболдина, Екатерина Двигубская, Дарья Повереннова и Марина Яковлева

Фото: Ольга Зиновская