По случаю 70-го Международного Каннского Кинофестиваля, свои двери откроет Mouton Cadet Wine Bar

И вновь, значимые персоны киноиндустрии поделятся своими историями и секретами в уютной располагающей атмосфере Mouton Cadet Wine Bar, во время личного общения, встреч с прессой и официальных событий.
Расположенный на крыше знаменитого Дворца Кинофестивалей Mouton Cadet Wine Bar, новый дизайн которого был создан восходящей звездой французского декоративно-прикладного искусства Матиасом Киссом, готов стать эксклюзивным местом встречи представителей киноиндустрии, и торжественно представить элегантный коктейльный приём the Sunset Aperitif.
МИШЕЛЬ ЛЕГРАН В MOUTON CADET WINE BAR: КОКТЕЙЛЬ ПО СЛУЧАЮ ОТКРЫТИЯ
В четверг 18-го мая искусство гостеприимства в лучших традициях семейной компании барона Филиппа де Ротшильда будет у всех на устах во время коктейльного приёма по случаю открытия Mouton Cadet Wine Bar.
С 19.00 до 21.30 заведение торжественно представит свою винную карту, во время звучания эксклюзивной композиции легендарного французского композитора Мишеля Леграна, которая напомнит гостям мелодии и песни из кинофильмов.
МЕСТО ВСТРЕЧИ МИРА КИНЕМАТОГРАФА
В этом году вновь, для проведения интервью и общения с прессой, международная плеяда кинознаменитостей остановила свой выбор на самой выдающейся площадке фестиваля, в их числе:
- Греческий режиссёр Йоргос Лантимос, для международной пресс-конференции по случаю своего нового фильма «Убийство священного оленя», в котором снялись Николь Кидман и Колин Фарелл,
- Американский режиссёр Тодд Хейнс, участник фестиваля, для своего последнего творения «Мир, полный чудес», в актерском составе которого - Джулианна Мур, Мишель Уильямс и Кори Майкл Смит,
- Французский режиссёр Мишель Хазанавичус, вернувшийся к состязанию за пальмовую ветвь со своим фильмом «Молодой Годар», фильмом-биографией о французском режиссёре Жане-Люке Годаре,
- Шведский режиссёр Рубен Эстлунд, для своего фильма «Квадрат»,
- Французский режиссёр Жак Дуайон, для фильма «Роден»,
- Перед церемонией вручения наград, полный состав жюри Каннского кинофестиваля 2017-го года соберётся в Mouton Cadet Wine Bar седьмой год подряд
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Среди эксклюзивных мероприятий, которые пройдут в Mouton Cadet Wine Bar:
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Традиционный благотворительный вечер Евы Лонгории, the Global Gift Initiative, для сбора средств в пользу благотворительных фондов the Global Gift Foundation и Eva Longoria Foundation.
Уже в четвёртый раз знаменитая актриса и филантроп прибудет на эксклюзивный ужин, за которым последует аукционная распродажа в поддержку работы фондов. Партнер мероприятия - бренд изысканных ювелирных изделий Messika.
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Престижная награда Angénieux Award возвращается в Mouton Cadet Wine Bar, чтобы отдать должное оператору-постановщику – в присутствии режиссёров, актёров и продюсеров, которые работали с победителем на протяжении творческой карьеры. В прошлом года награда досталась английскому оператору-постановщику Питеру Сушицки, часто работающему с канадским режиссёром Дэвидом Кроненбергом.
Вина ограниченной линейки 2017 Cannes Mouton Cadet Limited Edition будут подаваться гостям в баре, на эксклюзивных мероприятиях и официальных обедах фестиваля. Элегантный дизайн коллекционной бутылки отдает должное семидесятому юбилею кинофестиваля. Красные, белые и розовые вина также будут доставлены в некоторые страны мира
THE SUNSET APERITIF: ГОРДОСТЬ MOUTON CADET WINE BAR – 2017
Когда солнце начнёт садиться за горизонт каннского берега, наполняя пространство великолепных пейзажей магическим светом, гости фестиваля соберутся в Mouton Cadet Wine Bar 2017 для совершенно особого момента – the Sunset Aperitif.
The Sunset Aperitif – это элегантная коктейльная вечеринка, обещающая сочетания изысканных блюд и вин, приятную музыку и общение в широком кругу гостей – отдохновение по окончании долгого дня, полного обсуждений и подготовки к выходу на красную дорожку.
В этом году Матиас Кисс продолжает менять дизайн изысканного пространства на крыше, добавляя ещё больше акцентов французского «искусства жить» и создавая сложное сочетание архитектуры вилл Палм-Спрингс с французским Ар-деко. Гости смогут оценить его последние штрихи, наслаждаясь классической музыкой из кинофильмов, исполненной на фортепиано во время the Sunset Aperitif как дань уважения семидесятому юбилею кинофестиваля.
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