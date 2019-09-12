THE NORTH FACE: ‘94 RAGE

Представляем Rage’94, новейшую streetstyle капсулу от The North Face. Вдохновленная духом сноуборд культуры 90-х годов, новая коллекция спускается с горных склонов на городские улицы, возрождая страсть и запал легендарных сноубордистов.

Яркие цвета и завораживающий дизайн ретро коллекции вернулись в сочетании с современными технологиями The North Face.

Коллекция Rage’94 – это одежда и аксессуары с запоминающимися принтами и цветами, которые одинаково ярко выделяются как на фоне городских улиц, так и белоснежной пелены снега.

Водонепроницаемые куртки Rage 94 и Rage Classic Fleece 94 воплощают идеальный баланс комфорта, стиля и защиты от внешних факторов, а сумка Rage '92 Rime точно повторяет настроения 90-ых годов.

Коллекция появится в открытом доступе в отдельных розничных магазинах Траектория, Mint (Петербург). Чтобы быть в курсе всех новостей, следите за нами по ссылкам thenorthface_russia в Instagram, @thenorthface.russia в Facebook и @tnfrussia во ВКонтакте.