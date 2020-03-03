THE NORTH FACE ПРЕДСТАВЛЯЕТ: БЕГОМ ПО АРКТИКЕ

Стабио, Швейцария, 19 февраля – В ноябре 2019 года спортсмен - амбассадор The North Face Пау Капелла осуществил свой самый амбициозный проект, пробежав 250 км через Арктику. Пау Капелла поднял проблему изменения климата и воздействия, которое оно оказывает на нашу планету.

Невзирая на минусовые температуры и свирепые ветры, двигаясь заснеженными тропами, Пау (Pau) начал свое путешествие в норвежской Алте (далеко за полярным кругом) и закончил в небольшом порту Нордкап. В этих экстремальных условиях победитель Монблан Ультратрейл (UTMB) 2019 года преодолел 250 км за пять дней.

Для Пау этот путь стал особенно значимым. В течение долгих дней, проведенных в горах, он был непосредственным свидетелем последствий изменения климата и понял, что хочет привлечь внимание к этой проблеме. И когда он узнал о шокирующих результатах исследований, показывающих, что белые медведи вынуждены преодолевать по 250 лишних километров, чтобы найти пищу, родился его проект.

«Когда я приехал в Норвегию, холод меня поразил. Было страшно представить, что я буду пробегать по 50 км в день в таких условиях. Но я считаю важным испытывать свои силы в новых местах и обстоятельствах. Два года назад, когда я узнал об этом исследовании, я был воодушевлен я был воодушевлен испытать свою способность выжить в дикой природе».

The North Face обратилась за помощью к известному гляциологу, члену европейского совета проекта «Защитим наши зимы» (POW) доктору Хайди Севестре, чтобы лучше понять влияние изменения климата на хрупкую арктическую экосистему и глобальные проблемы, которые оно может создать.

«Мы тесно связаны с Арктикой и знаем, что если не будем действовать сейчас, то к концу столетия температура в Арктике может повыситься примерно на 5-10 градусов. Это означает, что уровень моря может быстро подняться, периоды сильной жары могут стать более частыми и возможны другие экстремальные явления, которые непосредственно повлияют на нас.

Важно понимать, что мы являемся главной причиной изменения климата, а значит – и главным решением. Каждое наше повседневное действие может оказывать положительное или отрицательное воздействие на наш климат. Хочется быть уверенными, что это воздействие положительное».

Европейский координатор проекта «Защитим наши зимы» (POW) Брита Стаал провела первые годы жизни в Алте и точно знает, насколько суровыми могут быть условия, в которых находился Пау. «Важность распространения информации о последствиях изменения климата растёт с каждым часом, и важно, чтобы мы использовали наши голоса во всех глобальных сообществах и всех сферах жизни, чтобы призвать к действию. Мы надеемся, что Пау сможет совершить по-настоящему решительные действия ».

В The North Face мы принимаем ощутимые меры против изменения климата. Чтобы поддержать проект Пау, мы нейтрализуем все выбросы углерода, произведённые во время экспедиции, и будем делать это для всех экспедиций наших спортсменов.

Чтобы посмотреть первый в истории зимний проект Пау и узнать, как вы можете нейтрализовать свой углеродный след через нашего партнёра «Защитим наши зимы» (POW), посетите www.thenorthface.co.uk или следуйте за нами: @thenorthfaceuk в Instagram, @thenorthface в Facebook.

КОРОТКО О ПРОЕКТЕ «ЗАЩИТИМ НАШИ ЗИМЫ» (POW)

«Защитим наши зимы» (Protect Our Winters (POW)) – некоммерческая организация, занимающаяся разработкой мер по борьбе с изменением климата и системными решениями в этой области. POW возглавляет сообщество спортсменов, активных людей и дальновидных бизнес-лидеров, стремящихся изменить ситуацию – ведь всем нам нужна зима. Работу европейского сегмента POW обеспечивают восемь мощных национальных подразделений: Австрия, Германия, Франция, Швейцария, Финляндия, Норвегия, Швеция и Великобритания.