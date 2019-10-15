The North Face представляет новую коллекцию 7 Summits!

30 сентября 2019 года состоялась премьера коллекции The North Face 7 Summits, дающая вдохновение покорять даже самые высокие вершины всех континентов нашей планеты. Капсула 7 Summits создана, чтобы зарядить городские улицы энергией настоящих приключений.

Покорение семи легендарных вершин – важная веха в жизни любого альпиниста. Мечта о таком подвиге загорается в сердцах самых смелых и сильных, надолго заставляя их грезить сказкой горных высот.

В 2006 году Кит Дес Лаурнес, атлетка и горнолыжница The North Face, совершила революцию в покорении семи великих горных пиков, выведя это испытание на совершенно новый уровень. Кит стала первым человеком, кто не только забрался на самые высокие горы, но и успешно скатился с них на лыжах, увековечив своё имя в истории альпинизма и продемонстрировав мастерское владение сразу несколькими дисциплинами.

Вдохновленные невероятными достижениями Кит и мифическим духом семи вершин, дизайнеры The North Face возродили в новой коллекции самые легендарные стили бренда: парка Himalayan и лимитированная куртка ’95 Denali Fleece. А принципиально новые линии нашли свое воплощение в рюкзаке Explore Haulaback и ботинках 7SE.

Захватывающая эстетика альпинизма, трендовые формы и черно-желтая гамма привносят в зимний стиль энергичные и яркие ноты, а легендарные патчи The North Face станут главным украшением новой коллекции 7 Summits.