THE NORTH FACE презентует новую коллекцию SEVEN SUMMITS

Стабио, Швейцария – 5 февраля 2020 года состоялась презентация новой коллекции Seven Summits от The North Face. Вдохновившись идеей сохранить нашу планету, капсула была изготовлена из прочного экоматериала, который создан из пластика и бутылок собранных у горы Эверест.

Для сохранения природных ресурсов и красот мира, которые являются неотъемлемой частью вдохновения дизайнеров бренда, компания The North Face разработала специальную экопрограмму по переработке пластиковых бутылок из бассейна рек рядом с индийскими Гималаями в материал для пошива одежды. Футболки Bottle Source созданы именно из этого экоматериала, как жест защиты индийских Гималайских рек для подрастающего поколения.

Специалисты уверены, что именно такие акции помогут сохранить природу для возможности жить в любом уголке нашей планеты.

В новой коллекции представлены легкая водонепроницаемая куртка 7SE, горные штаны Retro Mountain Light и кепка Mountain Lite, благодаря которым каждый исследователь с легкостью может не бояться любых погодных условий и отправиться в комфортное путешествие.

Коллекция поступит в продажу в среду 12 февраля в офлайн магазинах и на официальном сайте бренда https://thenorthface.ru/.