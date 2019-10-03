The North Face запускает новую коллекцию FUTURELIGHT

Новый запатентованный материал улучшает технические характеристики и дышащие свойства непромокаемой верхней одежды легендарного бренда.

DENVER– October 1, 2019 – сегодня The North Face меняет будущее outwear-индустрии с внедрением мембраны Futurelight в новые коллекции Summit, Steep и Flight. Мембрана FUTURELIGHT ™, разработанная с использованием инновационного метода Nanospinning, создает беспрецедентную дышащую и водонепроницаемую защиту.

Идея создания мембраны FUTURELIGHT родилась в горах в ответ на конкретные запросы нашей глобальной команды спортсменов, которым было важно улучшить технические характеристики и дышащие свойства своей непромокаемой одежды. Стремясь развеять миф, что водонепроницаемое изделие будет неудобным и тяжелым, The North Face начал многолетнее исследование, чтобы создать такую ткань, которая была бы не только мягкой и легкой, гибкой и удобной, но и долговечной и устойчивой. После трех лет разработок и обширных лабораторных и полевых испытаний, The North Face с гордостью представляет первую линейку одежды, изготовленную из фирменной мембраны FUTURELIGHT ™.

«Инновации в разработках, смелость разрушать барьеры и расширять границы были и остаются частью ДНК The North Face с момента основания нашей компании более 50 лет назад», - говорит Скотт Меллин, генеральный директор по горным видам спорта в The North Face. «Слишком долго мы были вынуждены адаптироваться к особенностям нашей одежды и окружающей среде. С появлением FUTURELIGHT, мы наконец можем предложить одежду, которая способна подстраиваться под наши потребности. Запуск этой мембраны - ключевой момент для нашего бренда, будущего индустрии и для потребителей, которым больше не нужно жертвовать комфортом или воздухопроницаемостью для водонепроницаемой защиты ».

Примерьте будущее

Наноспиннинг, использованный для создания мембраны FUTURELIGHT ™, позволил бренду впервые внести непревзойденные дышащие свойства в мембрану ткани. Этот процесс создает микроскопические поры, которые обеспечивают невероятную водонепроницаемость, сохраняя при этом полноценную защиту от влаги, позволяя воздуху проходить через материал и обеспечивая большую степень вентиляции, чем когда-либо прежде.

Одна из уникальных характеристик мембраны FUTURELIGHT заключается в том, что она поддается регулировке: это означает, что наши дизайнеры могут корректировать ее вес, растяжимость, дышащие свойства, прочность и структуру (трикотажную или текстильную) в процессе производства для удовлетворения потребностей наших спортсменов и клиентов. Итак, дизайнеры могут адаптировать ткань для конкретных условий применения, оптимизируя вентиляционные свойства и дышащие свойства одежды для лучшего воздухообмена или, наоборот, повышая защиту от влаги для суровых климатических условий с интенсивной влажностью. Такая адаптационная способность является инновацией в сфере производства одежды, оборудования и аксессуаров.

«Мы начали с моды городских улиц, но не планируем останавливаться на этом», - говорит Меллин. «Теоретически, FUTURELIGHT может сделать дышащим и водонепроницаемым что угодно и впервые – по-настоящему комфортным. Эта мембрана прокладывает путь в будущее высокотехнологичных тканей и предоставляет бесконечные возможности во всех категориях продуктов The North Face».

С запуском FUTURELIGHT™, The North Face также ставит своей целью внедрение передовых в отрасли методов ответственного производства с помощью нового процесса создания ткани. Технологичные достижения позволили бренду по-новому подойти к процессу создания трехслойной ткани с лицевым и защитным слоями: новая коллекция на 90% состоит из переработанных материалов.

Качество, доказанное спортсменами на практике

FUTURELIGHT была тщательно протестирована командой из 15 профессиональных спортсменов в течение более чем 400 дней, доказав эффективность использования технологии даже при самых суровых условиях, включая горные пики Лхоцзе и Эвереста, при температурах от -50 до -60 градусов F.

В 2018 году, во время тестирования FUTURELIGHT™ альпинист команды The North Face Джим Моррисон осуществил подъем и спуск на лыжах с трех 8000-метровых вершин, включая Эверест, Чо Ою и первый в мире спуск на Лхоцзе Куайлор со своим партнером Хилари Нельсон.

«В течение последних двух лет наша команда альпинистов, лыжников, сноубордистов и бегунов мирового класса тщательно тестировала FUTURELIGHT во всех дисциплинах, чтобы доказать высочайшие стандарты качества технологии в различных погодных условиях и климате по всему миру», - заявил капитан спортивной команды The North Face, Нельсон. «За все мои годы в горах я никогда не испытывал продукт, который бы двигался и работал так же хорошо, как FUTURELIGHT. Это создает новую парадигму того, что я ожидаю от водонепроницаемого материала».

Помимо спортсменов The North Face и лабораторий внутреннего тестирования, бренд работал со сторонними независимыми экспертами, включая всемирно известную научно-исследовательскую организацию UL, чтобы расширить границы возможностей FUTURELIGHT. UL тестирует гидроизоляцию для Национальной ассоциации противопожарной защиты (NFPA), организации, которая сертифицирует снаряжение для спасателей, пожарных, EMS и аварийных служб.

Запуск коллекции 2019

Чтобы отпраздновать самый ожидаемый запуск бренда на сегодняшний день, одежда FUTURELIGHT воплощается в жизнь посредством фильма и изображений с участием нескольких спортсменов мирового уровня, включая капитана команды The North Face и лыжного альпиниста Хилари Нельсон, сноубордиста Лесли Пелоси и альпинистов Джимми Чин и Андрес Марин.

Коллекция FUTURELIGHT будет доступна исключительно на официальном сайте thenorthface.com, в магазинах The North Face и ключевых розничных магазинах, начиная с 1 октября. Для получения дополнительной информации посетите www.thenorthface.com/futurelight.