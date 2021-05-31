TheRealTop x Зоя Сохор: стильная коллаборация

Ресейл платформа TheRealTop, стартовавшая в России в начале года и специализирующаяся на модной брендовой одежде и аксессуарах, объявила о сотрудничестве с известным стилистом Зоей Сохор. Уже в июне в каталоге TheRealTop можно будет найти особые предметы гардероба с пометкой «рекомендация стилиста», кроме того, клиентам онлайн-проекта станут доступны на особых условиях такие услуги как разбор гардероба, стайлинг гардероба, персональный шопинг и shopping book от Зои Сохор.