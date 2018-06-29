TIGER CAVE выступят на модном фестивале Park.Live

TIGER CAVE – настоящий оркестр из двух человек! Летом они выступят на масштабном фестивале Park.Live в Москве – на одной сцене с Gorillaz, Kaleo и другими. Грядущее событие обещает стать одним из самых модных фестивалей лета! TIGER CAVE станут единственной российской группой – участником ежегодного международного музыкального фестиваля, который пройдет 27, 28 и 29 июля в Парке Горького.

Две интересные личности. Две гитары, looper, океан звука. Самые западные русские, коммерческий неформат, российский Эд Ширан и так далее – их можно называть по-разному, но этих ярлыков – мало! TIGER CAVE, пожалуй, – самая необычная группа мировой популярной музыки. На концертах они творят магию: две гитары и «looper» звучат как настоящий оркестр. Благодаря полёту творческой фантазии и современным музыкальным технологиям песни группы TIGER CAVE – это настоящие сильные мелодии в ярком и свежем звучании.

Вообще TIGER CAVE – это «супергруппа», то есть коллектив, состоящий из музыкантов, которые уже сделали себе имя. Это – Кирилл Фурманчук и Николай Сарабьянов, музыканты с образованием, опытом и – что важнее всего – колоссальным культурным бэкграундом. Их альбом A Place in the Sun доступен на всех цифровых платформах с марта 2018 года.

В виде «супердуэта», если можно так назвать, TIGER CAVE стали брендом «модная группа». Россияне, которые поют на английском красивые песни, отлично выглядят и ни на кого не похоже звучат – идеальный «разогрев» для любых западных звёзд. Так, они открывали гигантское шоу Эроса Рамазотти на «Expo-2017» в Астане (Казахстан).

Как выглядят и звучат TIGER CAVE на сцене? Кирилл Фурманчук объясняет это так: «Loop-станция записывает сыгранную партию и пускает её петлёй. На эту петлю накладывается следующая фраза. Получается аранжировка как в студии, но это происходит во время концерта, вживую!» Идея такого «инновационного» оркестра сразу вдохновила Николая Сарабьянова: «Я посмотрел у Кирилла видео концерта Эда Ширана – там он один с гитарой и лупером держит гигансткие стадионы. Впечатлило! Захотелось попробовать использовать этот инструмент, looper. У нас слышен звук барабанов – это не фонограмма, это я бью по гитаре – получается звук бочки».

TIGER CAVE создал в 2013 году Кирилл Фурманчук. К тому времени Кирилл уже поработал в разных музыкальных группах в Москве, Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. Он – в прямом смысле американо-русский музыкант: поехав в Штаты в 16 лет посмотреть мир, он надолго застрял там и впитал все самые современные влияния. В результате в составе разных групп Фурманчук выступал на разогреве у самих Nine Inch Nails, Evanescence и Джейсона Мраза. Свой сольный проект назвал романтично: «Пещера тигра», Tiger Cave. Песни на английском писал не ради западной аудитории – хотя и для неё тоже – а потому что в английском чувствует себя органично.

Tiger Cave сразу получил успех и признание. Песня Star Dust c одноименного альбома вошла в саундтрек к сериалу «Ангел или Демон» (на телеканале СТС). Видео Angel's Arrow номинировали на премию Berlin Music Video Awards – 2015. В 2016 году к Tiger Cave присоединился бывший одноклассник Фурманчука, гитарист Николай Сарабьянов, который уже сделал себе имя в проектах MЭD DOG, «Гришковец и Бигуди», Tokio/Machete, Therr Maitz, Баста, «Бомж-трио» (с Сергеем Вороновым и Нэшем из Blast) и других. Также долго играл с покойным Батырханом Шукеновым («А-Студио») и выдающимся джазовым саксофонистом Анатолием Герасимовым. Но будучи столько востребованным сайдменом, Сарабьянов всё равно искал свой путь: «Вечная история, что ты аккомпанируешь кому-то – она надоела. Хочется, чтобы народ слушал твои песни!»

Афиша предоставлена пресс-службой