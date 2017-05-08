Тим Уокер объявлен фотографом календаря Pirelli 2018

Британский фотограф сменит Питера Линдберга на почетном посту автора культового календаря. Концепция будущего года пока что хранится в секрете.

На днях британский фотограф Тим Уокер был объявлен автором календаря Pirelli будущего года. Известный на весь мир контрибьютор журналов Vogue, W и LOVE, а также автор знаменитых портретов звезд высочайшей величины от Тильды Суинтон до Дэвида Линча, создаст снимки для ежегодного издания, которое во многом определяет тренды современной фотографии. На данный момент это вся информация: ни кастинг, ни концепция календаря не разглашаются. Однако уже сейчас понятно, что в конце года нас ожидает приятный и фантастический сюрприз.