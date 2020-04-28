TIMBERLAND ОПУБЛИКОВАЛ ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ПРИРОДЕ К 50-ЛЕТИЮ ДНЯ ЗЕМЛИ

В основе философии бренда Timberland лежит убеждение, что зеленое будущее – это самое лучшее будущее планеты. К 50-летию Дня Земли Timberland делится новым посланием об отношении человечества к природе: «Простой заботы уже недостаточно».

Новый гимн в видео-формате, произведенный компанией SMALL (Нью-Йорк) и опубликованный сегодня на веб-сайтах Timberland и в социальных сетях по всему миру, озвучен голосом ребенка и отражает текущую реальность, которая не позволяет нам контактировать с природой. С посланием надежды от имени людей всего мира Timberland рассказывает о том, что природа быстрыми темпами восстанавливается в это время, и дает обещание, что «когда мы вернемся, мы будем заботиться о ней лучше, чем когда-либо раньше».

Чтобы реализовать свое видение будущего, компания Timberland обязалась посадить 50 миллионов деревьев к 2025 году и планирует в этом году провести 50 эко-мероприятий во всем мире, когда работать вместе на открытом воздухе станет безопасно. Цель этих мероприятий – помочь людям восстановить социальные связи и позаботиться о природе. Все это необходимо для того, что у нашей планеты было здоровое будущее.

Кроме того, Timberland призывает всех неравнодушных к будущему планеты каждую неделю отмечать индивидуальные Дни Земли, которые возможно проводить дома. Так, в российском аккаунте @timberland_ru запущен флеш-моб, в котором может принять участие каждый: достаточно зайти в сториз бренда, чтобы поделиться своим обещанием помочь природе после выхода из самоизоляции и указать место, куда первым делом вы отправитесь путешествовать в любимой обуви Timberland. Приглашаем присоединиться к флеш-мобу, чтобы природа знала о своих героях.