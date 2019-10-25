В магазине Timberland прошла презентация кампании «Природа ждет героев»

16 октября во флагманском магазине Timberland на Арбате, 35 прошла презентация кампании «Природа ждет героев» в формате Public Talk.

Спикерами мероприятия выступили: Ирина Козловских - эко-активистка, digital-координатор проекта Greenpeace «Ноль отходов», Олег Терновой - артист, победитель первого сезона «Песни» на ТНТ, посол WWF проекта «Стражи леса» и Татьяна Шендерман, бренд-менеджер Timberland в России. Модератор вечера - Катарина Пудар - теле- и радио ведущая, автор рубрики «экоЛОГИЧНО».

С точки зрения концепции, кампания «Природа ждет героев» для бренда является новой, но с точки зрения философии – Timberland c самого основания подходил ответственно к своему производству, стараясь минимизировать влияние и воздействие на окружающую среду. В этом году Timberland объявляет о своем намерении высадить 50 млн деревьев к 2025 году, а также продолжить работу по таким направлениям, как переработка пластика и облагораживание городских и парковых зон в рамках волонтерской программы для сотрудников и партнеров «День Земли». В настоящий момент высажено уже более 10 млн деревьев, начиная с 2001г., переработано и использовано в продуктах бренда более 345 млн пластиковых бутылок, и инвестировано 1,5 млн часов общественных работ команды Timberland по всему миру на помощь экологии и природы, начиная с 1992 г.

На Public Talk спикеры затронули такие важные темы как проблема перепотребления и высадка деревьев.

Ирина Козловских (Greenpeace) рассказала про полезные привычки, которые прививают осознанность к потреблению: «Каждый год на 1 человека в мире приходится около 20 новых вещей, что кажется не так много, но если эту цифру умножить на все население земли, то получится что мы за год производим, а потом выбрасываем примерно 140 млрд! Эта цифра ужасает, но мы в силах «голосовать кошельком» и взять за привычку выбирать себе качественные вещи, которые будут служить нам долго. »

Олег Терновой (посол WWF проекта «Стражи леса»): «Лес – это лёгкие нашей планеты. А сейчас человечество ведёт себя как вирус, который стремительно их разрушает. Из-за этого нашей планете с каждым годом всё тяжелее дышать, и уже совсем скоро она и вовсе может задохнуться. Поэтому очень важно популяризировать движение защиты природы и леса и возвести его в ранг моды.»

В связи со столь важной для бренда кампанией, Timberland запускает конкурс «Природа ждет героев» по поддержке экологических инициатив на территории России.

Timberland будет рад наградить денежными призами и подарками от бренда экологические проекты по нескольким направлениям «Охрана природы и экологии России» и «Освещение экологических проблем через искусство».

В конкурсе может принять участие каждый, кто уже запустил свой экологический проект или стартап-проект, который пока не запущен, но уже имеет план реализации. Timberland рад поддержать героев, осуществляющих шаги на благо будущего нашей планеты на некоммерческой основе. Природе нужен каждый герой. Подробности конкурса «Природа ждет героев» на сайте timberland.ru