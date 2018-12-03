Титул «Мисс Офис-2018» и 2 000 000 рублей уехали в Екатеринбург

1 декабря в Москве на сцене Московского молодежного центра «Планета КВН» состоялось финальное шоу 9-го сезона Международного конкурса красоты среди офисных сотрудниц «Мисс Офис-2018»! В мероприятии приняли участие 28 девушек из России и стран ближнего зарубежья, которые прошли в полуфинал и получили уникальную возможность проявить себя.

В 2018 году в оргкомитет конкурса поступило 28 000 заявок от девушек из России и стран ближнего зарубежья. В полуфинал были допущены 100 претенденток из 41 города. По итогу интернет-голосования в финал конкурса прошли 28 девушек, именно среди них 1 декабря в Москве на сцене Московского молодежного центра «Планета КВН» выбрали самую красивую, обаятельную и целеустремленную представительницу бизнес-сообщества.

Ведущими вечера стали Максим Виторган, актер театра и кино, режиссер-постановщик, и Светлана Бобрикова, директор конкурса.

«Уже 9-ый сезон конкурса красоты «Мисс Офис», а это значит, что международные границы потихонечку расширяются. Среди наших участниц девушки из Грузии, Латвии, Литвы, Белоруссии, Эстонии и Казахстана. Все как на подбор – высокие, стройные, офисные сотрудницы, настоящий пример для подражания! Все они стали частью нашей большой и счастливой семьи «Мисс Офис!», – Светлана Бобрикова, директор конкурса красоты.

Оценивало красоту и образованность офисных сотрудниц авторитетное жюри конкурса: Ирина Хакамада, председатель жюри, бизнес-тренер, общественный деятель, писатель, публицист; Олег Зорин, директор департамента экономики и финансов компании «Комус»; Анастасия Божкова, победительница «Мисс Офис – 2017»; Анна Вендер, руководитель женского портала Passion.ru - генерального информационного Партнера конкурса; Елена Блиновская, тренер личностного роста, мотивационный спикер, эксперт в исполнении желаний; Александр Шоуа, певец, композитор; Даниил Федоров, художник, почетный академик Российской академии художеств; Александр Стриженов, актер театра и кино, кинорежиссер и сценарист; Юрий Столяров, телеведущий, звездный визажист; Руслан Нигматуллин, Российский футболист, телеведущий, DJ; Александр Калинин, президент общественной организации «Опора России»; Леонид Гривко, дизайнер; Вера Кабаровская, коммерческий директор ювелирного дома Kabarovsky.



«Прекрасный конкурс, где уже в девятый раз показывают, что девушка может быть красивой и пройти в купальнике так, чтобы не было стыдно ни тем, кто смотрит, ни тем, кто показывает. При этом она может быть мамочкой, а еще понимать, чем отличается хеджирование от страхования, и еще может это объяснить. Во всяком случае, это моя мечта. В будущем эти девушки смогут это объяснить. Сегодня они очень волновались. Им было очень тяжело, потому что одно дело все уметь, другое дело – обо всем этом публично говорить. Я благодарю организаторов за шоу, ведущего, который своим юмором позволял нам слегка не быть такими серьезными, потому что все серьезное должно быть несерьезным. И благодарю прекрасных участниц, которые меня действительно поразили. Я на них смотрю и думаю, что у России действительно есть будущее», – Ирина Хакамада.

Титул «Мисс Офис -2018» завоевала 25-летняя Титова Алена (Екатеринбург), офис-менеджер STIHL. Алена получила главный приз – 2 000 000 рублей от генерального спонсора компании «Комус» и непереходящую корону от Ювелирного дома Kabarovsky. «1-ой вице-Мисс Офис-2018» стала Козуто Татьяна (г. Марий Эл), арт-директор компании «РЕД СИТИ ФАЙТС». В подарок Татьяна получила путешествие на Шри-Ланку от компании Basilur. «2-ой вице-Мисс Офис-2018» стала Мельникова Дарья (г. Нижний Новгород), специалист по связям с общественностью в компании «ВМК». Круизная компания «Нептун» вручила Дарье сертификат на круиз. Помимо этого жюри конкурса выбрало победительниц в следующих номинациях:

«Выбор Passion.ru» – Байрамгулова Ирина, специалист по документообороту, АО «НОРЕБО РУ», г. Владивосток;

«Мисс Зрительских симпатий» – Максимова Екатерина, ведущий специалист, ПАО «Газпром», г. Санкт-Петербург;

«Мисс Фото» – Вервекина Елена, главный специалист отдела организации зарубежных гастролей, Российская государственная цирковая компания», г. Москва;

«Мисс Интернет» – Цымбал Светлана, контрактный управляющий, НИИ охраны материнства и детства, г. Хабаровск;

«Мисс Бикини» – Решетникова Анастасия, секретарь руководителя, ГКУ ПК «УКС Пермского края», г. Пермь;

«Мисс Стиль» – Тектурманидзе Татиа, менеджер корпоративного департамента, Zarapxana, Грузия, г. Тбилиси;

«Мисс Фитнес» – Ворона Анна, бренд-менеджер, «Крост», г. Москва;

«Мисс Талант» – Казанина Дарья, главный персональный менеджер, ПАО ВТБ, г. Новосибирск;

«Бизнес-леди» – Камаева Оксана, генеральный директор, ООО «ГлобалТэнксИнжиниринг», г. Самара;

«Доброе сердце» – Чернышева Алиса, юрисконсульт 1-й категории, Северо-Западное ГУ Банка России, г. Санкт-Петербург;

«Мисс Очарование» – Сесицкайте Симона, директор, «Балтик-Медиа», Литва, г. Вильнюс;

«Мисс Единство» – Адаменко Юлия, ведущий специалист, ПАО «НК «Роснефть», г. Москва;

Miss Office International – Лайзане Санта, проектный менеджер QPANO, Латвия, г. Рига.

В ходе онлайн-голосования на сайте конкурса www.missoffice.ru гости и зрители выбрали победительницу в номинации «Мисс Зрительских симпатий». Ею стала Максимова Екатерина, ведущий специалист, ПАО «Газпром», г. Санкт-Петербург.

Финал 9-го сезона Международного конкурса красоты «Мисс Офис-2018» прошел под общей темой «7-ое чувство». Именно через призму юмора и самоиронии участницы выражали себя и свое отношение к миру. Шоу началось с выхода конкурсанток в платьях цвета индиго. Продолжилось мероприятие традиционными конкурсами – дефиле в купальниках и вечерних платьях, а также интеллектуальным и конкурсом талантов. Во время шоу участниц своими выступлениями поддержали музыкальная группа «Премьер-министр» и певец, композитор Александр Шоуа с композициями из нового альбома.

В статусе VIP-гостей шоу посетили: Митя Фомин, певец; Екатерина Стриженова, телеведущая; Елена Захарова, актриса; Анна Невская, актриса; Анастасия Стоцкая, певица; Анна Банщикова, актриса; Анастасия Гребенкина, фигуристка; Анастасия Макеева, актриса; Тутта Ларсен, телеведущая; Надежда Ангарская, актриса Comedy Woman; Ольга Кабо, актриса; Алла Довлатова, ведущая; Ладислав Бубнар, певец; Брендон Стоун, певец, шоу «Голос»; Виктория Андреянова, дизайнер; Наталья Лесниковская, актриса, и другие.



На протяжении всего шоу проходила онлайн-трансляция на различных площадках: сайтах партнеров, компаний участниц, информационных партнеров и в социальных сетях. Общий охват составил более 1 500 000 просмотров.

После мероприятия гостей и участниц ждала afterparty, ведущим которой выступил Олег Верещагин, экс-резидент Comedy Club, участник шоу Comedy Woman, актер и сценарист. За музыкальное сопровождение вечера отвечала кавер-группа «Час пик».

Быть неотразимыми на сцене конкурсанткам помогал официальный стилист конкурса – компания ESTEL и визажисты школы макияжа Nikk Mole. Оргкомитет «Мисс Офис-2018» благодарит всех, кто оказал помощь и поддержку в организации финального шоу: ювелирный дома Kabarovsky, салон свадебной и вечерней моды «Белый Авантаж», Дом моды LEONID GRIVKO, бренд «Маруся», сеть магазинов Dress Code, LoveMaria.me за предоставленные коллекции; генеральных партнеров – Basilur, Nescafe Dolce Gusto, компании Parker и Stabilo, а также компанию Jeunesse; официальных партнеров: круизную компанию «Нептун», Duracell, Schneider Electric, Citizen, BIC, Colgate, ACCO Brands, Edding, Reckitt Benckiser, Faber-Castell, Maped, Mondi, Vileda Professional, СпортЛэнд, Центральный Институт дерматокосметологии, пластической хирургии и косметологии ЦИДК, ювелирную компанию Lazurit & K, СОЮЗБЛАНКИЗДАТ, Skillbox, бренд органической косметики Insight Professional Russia, подмосковный отель M’Istra’L Hotel & SPА, Doping.ru, салон красоты BiancoNero, Ступинский Химический Завод, парк-отель отель «Лазурный Берег на Оке», отель Villa Campari, Plastic Republic, бред декоративной косметики Vivienne Sabo, технику для дома Braun, Nowa, Лодж отель «Байкальская Резиденция, gallaDance, TERANI Couture, онлайн-школу здорового питания Superfood и многих других.

Выражаем благодарность digital-партнеру женскому порталу Passion.ru, генеральным партнерам Теле.ру, Finparty, онлайн журналу WomanHit.ru и FashionTime.ru. А также благодарим информационных партнеров мероприятия: телеканал RU TV, женский онлайн-журнал 7Sisters.ru, порталы «Дни.ру», «БМ24», DESSERT REPORT, BeautyHack, ANNARUSSKA, «Наша психология», «Офис Light», KanzOboz.ru, портал «Искусство жить», журналы Melon Rich, «Административный директор», Cetre, in Style, а также компанию ProYachting.

Ссылка на онлан-трансляцию шоу: www.missoffice.ru/online.php

С 1 января 2019 года на официальном сайте www.missoffice.ru начинается прием заявок на участие в 10-ом юбилейном сезоне «Мисс Офис- 2019».



Узнать больше о конкурсе «Мисс Офис»:

www.missoffice.ru

vk.com/missoffice

www.instagram.com/missoffice_official/

www.facebook.com/missoffice/