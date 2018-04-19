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Alexander McQueen (225)
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Артем Кузелев

Тизер: Еще один документальный фильм об Александре Маккуине

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  • 19 Апреля 201810:20
Сюжеты: Alexander McQueen

В сети появилось первое промо новой ленты о знаменитом британском модельере.

Новый документальный фильм носит лаконичное название McQueen и будет представлен 18 апреля в рамках нью-йоркского кинофестиваля Tribeca. Автором картины стал британский режиссер и дизайнер Иэн Бонот. В центре его работы жизнь Александра Маккуина с момента поступления в Колледж Св. Мартина и до трагической смерти. Для создания максимально правдоподобной и полной картины Боноту пришлось интервьюировать самых близких друзей модельера и членов его семьи.

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