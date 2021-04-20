To-ma на Адреналине обогнала Земфиру и Little big

Начало этой недели для певицы To-ma стало одним из самых счастливых во всей карьере. Повод не один, вышел её новый ЕР под названием «Адреналин» и в этот же день в шорт-листе номинантов Берлинского музыкального фестиваля оказалось сразу 2 ее работы.
В ЕР «Адреналин» То-ма снова экспериментирует со звуком и создаёт свои личный плейлист для вечеринок.
- Мы год провели в изоляции и ограничениях, теперь самое время хорошо потанцевать»- говорит певица. “Треки, вошедшие в ЕP «Адреналин» абсолютно не типичны для меня, но мне нравится открывать в себе новые музыкальные грани. Когда украинский автор Анатолий Алексеев прислал их мне, я понимала, что они не лягут в концепт моего альбома, они абсолютно концептуальны и самобытны. Потому было принято решение объединить их в один EP и выпустить отдельно».
Второй наградой за Музыкальный труд стало появление двух её видео работ в шорт-листе престижного Berlin music video awards, наравне с мировыми звёздами, такими как Cardi B, Dua Lipa, Travis Scott и др
К слову, To-ma единственная из русских артистов, кто забрал сразу 2 номинации, даже у Земфиры, Тимати и Little big всего по одной. To-ma представлена в категориях лучшее концептуальное видео - «Догорает кальян» и Лучший Режиссер - клип «Карма».
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