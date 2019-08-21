«Точка ноль»: HEINEKEN и Sasha Unisex предложили москвичам провести лето по-новому

Лето – пусть даже такое бодрое и влажное, как в 2019 году в центральной полосе России – время яркого отдыха, громких фестивалей и эмоциональных встреч с друзьями. HEINEKEN и одна из самых востребованных дизайнеров современности Sasha Unisex представили капсульную коллекцию, которая станет приятным летним атрибутом. Саша – тату-художница с мировым именем, которая совершила настоящий переворот в этом виде искусства. Сегодня ее акварельные принты вышли за рамки тату-салонов и стали модной сенсацией: они украшают одежду и аксессуары модников и модниц по всему миру.

В совместную коллекцию вошли вещи, незаменимые на любых опен-эйрах: стильные дождевики, поясные сумки и даже фрисби. Но как самые яркие эмоции, коллекцию нельзя купить. Ее можно только выиграть на крупнейших фестивалях России. Это просто: HEINEKEN отправляет брендированный фургон на самые известные российские фестивали – День города в Нижнем Новгороде, Geek Picniс в Москве, Краснодаре и в Санкт-Петербурге. В каждом городе компания открывает мобильный корнер, где можно попробовать безалкогольное пиво Heineken 0.0 и Amstel Natur Lemon, принять участие в Instagram-конкурсе и выиграть предметы из капсульной коллекции.

Коллаборация, летние фестивали, конкурсы и путешествия – составляющие нового проекта «Точка Ноль», который рассказывает о безалкогольных продуктах HEINEKEN и о том, как легко, а главное, без вреда для здоровья можно организовать приятный отдых.